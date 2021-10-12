أعراض خفية للإصابة به.. مشروبات تساعد على خفض السكر فى الدم.. الماء والشاي والقهوة أبرزها

مرض السكري .. أعراضه وكيفية السيطرة عليه

شرب كمية كافية من الماء يخلص الجسم من الجلوكوز

شرب القهوة يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري

يتسبب ارتفاع نسبة السكر المتكرر في تلف الأعصاب

تعتبر السيطرة على نسبة السكر في الدم محور أي خطة علاجية لمرض السكري، ويعد ارتفاع السكر في الدم مصدر قلق كبير ويمكن أن يؤثر على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 والنوع 2، وهناك نوعان رئيسيان من ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهما :



1- الصيام وارتفاع السكر في الدم :

وهذا للمرضى الذين يعانون من مرض السكري والتي تزيد النسبة لديهم عن 130 مجم / ديسيلتر (ملليغرام لكل ديسيلتر) بعد عدم الأكل أو الشرب لمدة 8 ساعات على الأقل.



2- ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل :

وهذا هو سكر الدم الذي يزيد عن 180 مجم / ديسيلتر بعد ساعتين من تناول الطعام، و نادرًا ما يكون لدى الأشخاص غير المصابين بمرض السكري مستويات سكر في الدم تزيد عن 140 مجم / ديسيلتر بعد الوجبة ، إلا إذا كانت كبيرة جدًا.





ويمكن أن يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم المتكرر أو المستمر في تلف الأعصاب والأوعية الدموية والأعضاء، و يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالات خطيرة أخرى؛ حيث ان الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 عرضة لتراكم الأحماض في الدم تسمى الحماض الكيتوني، وفقا لما نشر في موقع webmd الطبي.

أعراض ارتفاع السكر في الدم



إذا كنت مصابًا بداء السكري من النوع 2 أو إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة به، فقد يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى حالة مميتة لا يستطيع جسمك فيها معالجة السكر، ويطلق عليه متلازمة فرط سكر الدم غير الكيتونية (HHNS)، والتي يمكن ان تتسبب في التبول المتكرر في البداية ، ثم التبول كثيرًا في وقت لاحق ، لكن البول قد يصبح داكنًا وقد تصاب بالجفاف الشديد.



أعراض ارتفاع السكر في الدم





من المهم علاج أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم على الفور للمساعدة في منع حدوث مضاعفات، وتشمل الأعراض المبكرة لارتفاع السكر في الدم ما يلي :

اسمرار بالجلد وتغييرات بلون الجلد

وجود الخراج بالوجه

رائحة الفم الكريهة وتكون مع كبار السن وهذه من العلامات الخطرة التي تؤدي إلى حدوث غيبوبة ثم الوفاة

الشعور الدائم بالعطش

فقدان الوزن الملحوظ

كثرة التبول

الصداع والشعور بالتعب والخمول

صعوبة في التركيز

التهابات المهبل والجلد

الجروح والقروح بطيئة الشفاء

رؤية مشوشة تمزق وتقشر العين، تورم أو احمرار أو ألم في الجفن، والشعور بوجود شيء ما في عينيك، الانزعاج من الضوء الساطع .

تلف الأعصاب يسبب برودة مؤلمة أو أقدام غير حساسة ، أو تساقط الشعر في الأطراف السفلية ، أو ضعف الذكورة.

مشاكل في المعدة والأمعاء مثل الإمساك المزمن أو الإسهال، تلف الأوعية الدموية أو الكلى.



وإذا كنت مصابًا بداء السكري ولاحظت أيًا من العلامات المبكرة لارتفاع نسبة السكر في الدم، فقم بفحص نسبة السكر في الدم واتصل بالطبيب، قد يطلبون منك نتائج عدة قراءات. يمكنهم التوصية بإجراء بعض التنغيرات على حياتك كـ شرب الكثير من الماء، وممارسة التمارين الرياضية، وذلك حتى تساهم بخفض السكر في الدم .

مشروبات تساعد على خفض مستوى السكر في الدم

توصي جمعية السكري الأمريكية (ADA) بمشروبات خالية من السعرات الحرارية أو منخفضة السعرات الحرارية تساعد فى خفض مستوى السكر في الدم .

يمكن أن يساعدك اختيار المشروبات المناسبة على:

-تجنب الآثار الجانبية غير السارة مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم

-إدارة الأعراض الخاصة بك

-الحفاظ على وزن صحي



مشروبات تساعد على خفض مستوى السكر في الدم

1. الماء

عندما يتعلق الأمر بالترطيب ، فإن الماء هو الخيار الأفضل لمرضى السكري ، لأنه لن يرفع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الجفاف .

يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء جسمك على التخلص من الجلوكوز الزائد عن طريق البول. ومعهد الطب توصي الرجال البالغين شرب حوالي 13 كوبا (3.08 لتر) من يوم والنساء شرب حوالي 9 أكواب (2.13 لتر).

إذا كانت المياه العادية لا تفضليها ، فاصنع بعض التنوع من خلال:

إضافة شرائح الليمون أو الحامض أو البرتقال

إضافة الأعشاب اللذيذة ، مثل النعناع أو الريحان أو بلسم الليمون

طحن اثنين من التوت الطازج أو المجمد في مشروبك



2. ماء سيلتزر

تعتبر مياه سيلتزر بديلاً رائعًا وخاليا من السكر للمشروبات الغازية الأخرى ، مثل الصودا.

مثل الماء العادي ، فإن المياه المكربنة خالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات والسكر. تعد المياه الغازية طريقة رائعة للحفاظ على رطوبة الجسم ودعم مستويات السكر في الدم الصحية.

هناك العديد من النكهات والأصناف المختلفة للاختيار من بينها ، أو يمكنك محاولة إضافة بعض الفواكه والأعشاب الطازجة لإضفاء نكهة لذيذة على مشروبك.

3. الشاي

أظهر بحث أن الشاي الأخضر له تأثير إيجابي على صحتك العامة.

دراسة جماعية كبيرة عام 2021 لأكثر من نصف مليون شخص ويقترح أن الاستهلاك اليومي للشاي الأخضر قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 . ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث.

سواء اخترت الشاي الأخضر أو ​​الأسود أو الأبيض أو الصيني الاسود ، تجنب تلك التي تحتوي على السكريات المضافة. لمذاق منعش ، اصنع الشاي المثلج الخاص بك وأضف بضع شرائح من الليمون.

4. شاي الاعشاب

أنواع الشاي العشبي مثل البابونج والكركديه والزنجبيل وشاي النعناع كلها خيارات ممتازة لمرضى السكري.

لا يقتصر الأمر على خلو شاي الأعشاب من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والسكر ، ولكنه غني أيضًا بمركبات مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض ، بما في ذلك الكاروتينات والفلافونويد والأحماض الفينولية.

5. قهوة غير محلاة

قد يساعد شرب القهوة في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 عن طريق تحسين التمثيل الغذائي للسكر ، وفقًا لـ مراجعة الدراسات لعام 2019.

كما هو الحال مع الشاي ، من المهم أن تظل قهوتك غير محلاة. تؤدي إضافة الحليب أو الكريم أو السكر إلى قهوتك إلى زيادة عدد السعرات الحرارية الكلية وقد تؤثر على مستويات السكر في الدم.

تتوفر العديد من المحليات منخفضة السعرات أو منخفضة السعرات إذا اخترت استخدامها.

6. عصير الخضار

في حين أن معظم عصير الفاكهة بنسبة 100 في المائة عبارة عن سكر بنسبة 100 في المائة ، يمكنك تجربة عصير الطماطم أو بديل عصير الخضار.

اصنع مزيجك الخاص من الخضار الورقية الخضراء أو الكرفس أو الخيار مع حفنة من التوت للحصول على إمداد لذيذ من الفيتامينات والمعادن. تذكر أن تحسب التوت كجزء من إجمالي الكربوهيدرات في اليوم.

7. حليب قليل الدسم

يحتوي الحليب على فيتامينات ومعادن مهمة ، لكنه يضيف الكربوهيدرات إلى نظامك الغذائي. اختر دائمًا نسخًا غير محلاة أو قليلة الدسم أو منزوعة الدسم من الحليب المفضل لديك والتزم بما لا يزيد عن كوبين إلى ثلاثة أكواب سعة 8 أونصات يوميًا.

8. بدائل الحليب

بدائل الحليب مثل اللوز والشوفان والأرز وفول الصويا والأرز وحليب جوز الهند خالية من الألبان وقليلة الكربوهيدرات.

كما يتم تقويتها أحيانًا بالعناصر الغذائية المهمة مثل الكالسيوم وفيتامين د ، وكلاهما يلعب دورًا رئيسيًا في صحة العظام.

اعلم أن حليب الصويا والأرز يحتوي على الكربوهيدرات وأن العديد من حليب الجوز يحتوي على كمية قليلة من البروتين ، لذا تحقق من العبوة بعناية لاختيار المنتج المناسب لك.

9. عصير الخضار

يمكن أن تكون العصائر الخضراء طريقة ممتازة للضغط على بعض الألياف والعناصر الغذائية الإضافية في نظامك الغذائي مع الحفاظ على رطوبة الجسم.

جرب صنع الخضروات الخضراء الخاصة بك مثل السبانخ أو الكرنب أو الكرفس واستخدمها مع بعض مسحوق البروتين وقليل من الفاكهة للحصول على عصير صحي منزلي الصنع.

ضع في اعتبارك أن الفاكهة تحتوي على الكربوهيدرات ، لذا تذكر أن تحسبها ضمن كمية الكربوهيدرات اليومية.

10. عصير ليمون خال من السكر

يمكنك بسهولة تحضير عصير الليمون الخالي من السكر في المنزل باستخدام عدد قليل من المكونات البسيطة للحصول على مشروب منعش ولذيذ منخفض الكربوهيدرات.

للبدء ، امزج الماء الفوار مع القليل من عصير الليمون الطازج. أضف القليل من الثلج واختيارك من محلي خالٍ من السكر ، مثل ستيفيا.

مصدر المعلومات موقع هيلثي .