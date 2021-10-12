نهى طلعت: اختزال حقوق الإنسان في السياسة عفى عليه الزمن

قالت نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اختزال حقوق الإنسان في الحقوق السياسية أمر عفى عليه الزمن، موضحة أن حقوق الإنسان مفهوم أشمل من ذلك.

وتابعت نهى طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن استراتيجية تطوير مصر 2030 ومبادرة تطوير الريف المصري لها مرجعية مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت نهى طلعت أن مصر كانت لها خطوات سباقة في مجال حقوق الإنسان مثل تبنيها مبادرة لحماية الفتيات من العنف والاضطهاد التي تعرضن له خلال جائحة كورونا.

ولفتت نهى طلعت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة مشيرة خطاب لم يعقد اجتماعه حتى الآن لأن الأوراق الرسمية بتشكيله لم تصل لهم حتى الآن.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القيادة المصرية تعمل على احترام شعبها.

أضاف السيسي في كلمته ضمن وقائع المؤتمر الصحفي لقمة تجمع فيشجراد، الثلاثاء: «أنا مسؤول عن 100 مليون نسمة، النسبة الأكبر منهم من الشباب أي لهم طموحات وآمال»، مؤكدًا: «نعمل على تغيير حياة الناس في كافة المجالات، أنتم تتعاملون مع دولة تحترم نفسها وشعبها بشكل كامل، يهمني أن أصدقاءنا في أوروبا يتفهمون أننا قيادة تسعى لتقدم شعبها واحترامه».

وتحدث الرئيس السيسي عن اللاجئين في مصر، قائلًا: «مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ وتعاملهم معاملة الضيوف، ولا توجد بمصر معسكرات لاجئين».

