ظافر العابدين وباسل الخياط ضيفا بصراحة مع.. الإثنين

يحل ظافر العابدين وباسل الخياط، ضيوفا على برنامج “بصراحة مع” الإثنين المقبل عبر فضائية Mbc مصر الساعة ٩ مساء.

تصدر الفنان ظافر العابدين تريند جوجل بعد إعلان مشاركته فى فيلم “من اجل زيكو” مع المخرج بيتر ميمى فضلا عن مشاركته فى برنامج من سيربح المليون.

تأتي مشاركة ظافر العابدين فى فيلم “من أجل زيكو” كضيف شرف مع الفنانة منة شلبى والفنان كريم محمود عبد العزيز.

عروس بيروت

وكان نشر الفنان ظافر العابدين ، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهر ظافر العابدين ، في الفيديو من كواليس تصوير مسلسل عروس بيروت الجزء الثالث و علق قائلا :" راجعين " .

وأكد الفنان التونسي ظافر العابدين، صحة الخبر المتداول عن اتفاق فريق عمل المسلسل الشهير “عروس بيروت” على تقديم جزء ثالث من هذا العمل اللبناني الشهير.

وقال ظافر العابدين، في تصريح خاص لبرنامج MBC Trending، إن الخبر حقيقي وهو ما حدث بعد مطالبات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه الشكر لهم على حبهم للمسلسل.

و كشف ظافر العابدين، عن تفاصيل أحداثه التي تدور حول إطار المشاكل العائلية التي يواجهها فارس وثريا إلى جانب أزمات العمل والعائلة المستمرة.

وأوضح ظافر العابدين، أن أحداث الجزء الثالث من عروس بيروت ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات معينة ولن تشهد الأحداث وفاة ليلى ضاهر التي قال عنها: "من غيرها منشوفش مسلسل عروس بيروت".