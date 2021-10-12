بعد واقعة الاعتداء على صيدلانية لعدم ارتدائها الحجاب..آمنة نصير: ليست هناك وصاية في الإسلام

أكدت الدكتور آمنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، احترامها لانزعاج الناس من واقعة الاعتداء على طبيبة صيدلانية بالشرقية بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

وأضافت أمنة نصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف نصير، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ليست هناك وصاية في الإسلام، متابعة أنه ليس من الإسلام من يفرض نفسه وصيا على الدين.

وتابعت الدكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، قائلة:أنا أرفض ما حدث الطبيبة الصيدلانية ولا يحق لأحد أن يكون وصيا على أحد.

فيما تعرضت طبيبة صيدلانية بالشرقية تدعي ايزيس مصطفى، للضرب المبرح من قبل موصفات معها في العمل بسبب عدم ارتدائها الحجاب.