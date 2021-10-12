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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد..

عقب إعلان حسن شاكوش طرح أغنية جديدة.. المهن الموسيقية: ليس لدينا القدرة على التحكم فيه

محمد ابو اليزيد وحسن
محمد ابو اليزيد وحسن شاكوش

كشف المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، عن موقف النقابة تجاه مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد إعلانه طرح أغنية جديدة علي يوتيوب.

وقال محمد أبو اليزيد لـ صدى البلد: "للأسف لا يمكننا منعه من طرح أغنيات على يوتيوب، لأننا ليس لدينا القدرة على التحكم فيه أو منع الأغاني التي تتطرح عليه ما لم تكون مخلة بالآداب العامة".

وأضاف: "قرار إيقاف حسن شاكوش مستمر ولا يمكنه إحياء أي حفلات أو أفراح، واذا قام بذلك سيتم إتخاذ عقوبات رادعة ضده".

وأعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش، عن استعداده لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "عنوان وياك" عبر قناته علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

ونشر حسن شاكوش  فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وقال فيه :" لكل حبايبي وجمهور حسن شاكوش، انتظروا أغنية وياك على قناة اليوتيوب عندي، بإذن الله تعجبكم جدًا".

أگد  علاء عامر المستشار القانوني لـ نقابة الموسيقيين، أن قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء بسبب الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وإساءته للإيقاعيين، نهائي ولا رجعة فيه، وغير مطروح للنقاش"، مؤكداً: "قصته انتهت خلاص".

وأضاف علاء عامر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": “حسن  شاكوش لم يحترم خشبة المسرح أو الجمهور”، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتجاهله وعدم تسليط الضوء عليه أو متابعة أخباره.

وأوضح المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، أنه بصدد إرسال خطابات إلى نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام وإلى جميع الجهات المسئولة بشأن عدم التعامل مع مؤدي المهرجانات.

يذكر أن أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاجرة نشبت بينهما مؤخرًا خلال حفلة جمعتهما في منطقة الساحل الشمالي.

حسن شاكوش يهنئ بيج رامي:

حرص حسن شاكوش على تهنئة اللاعب ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بعد فوزه بلقب بطولة مستر أولمبيا في نسخة عام 2021 للعام الثاني على التوالي، التي أقيمت بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب شاكوش عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف مبروك لأسطورتنا بيج رامي بيصنع التاريخ وعقبال كل السنين الجاية يا بطل️".

 

حسن شاكوش نقابة المهن الموسيقية وكيل نقابة المهن الموسيقية المايسترو محمد أبو اليزيد يوتيوب

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