علي جمعة: الأزهر الشريف مؤسسة ناجحة.. وله قدرة على تجديد الخطاب الديني بالفكر

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الأزهر الشريف مؤسسة كبيرة وعريقة وقادرة وحاضرة، ويمكننا من خلاله تجديد الخطاب الديني بالفكر.

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”، أن تجديد الخطاب الديني يحتاج إلى زمن ونموذج ناجح يحتذى به، مشيرًا إلى أنه لدينا كم هائل من الإنتاج الفكري والتأصيل واستخراج النظريات والقواعد والمفردات الناجحة.

لا بد من العرض والتسويق

وتابع علي جمعة، أنه لا بد من العرض والتسويق، مؤكدًا أنه على المجتمع والمؤسسات أن يدركوا أهمية التجديد.

وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى أن الأزهر رائد في مجال التعليم، مؤكدًا أنه لا بد من استغلال كافة الطاقات.