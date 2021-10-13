وزير السياحة: تنظيم احتفالية ترويجية لمحافظة الأقصر على غرار موكب المومياوات

قال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، إنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر على غرار حفلة موكب نقل المومياوات، وجاري حاليا عمل البروفات.



وأشار خالد العناني- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى- إلى أن الصعيد عانى سياحيا أكثر من المدن الساحلية خلال أزمة كورونا.



وأضاف أنه جار حاليا الإعداد لفيلم عالمي عن آثار ومعالم الأقصر، سيشارك فيه مصريون وأجانب، كما ستتم الاستعانة خلاله بفنان أجنبي.



وقال وزير السياحة والآثار إن تنظيم الاحتفالية في الأقصر؛ من شأنه إحياء السياحة الثقافية، ودعوة العالم للاستمتاع بشمسها خلال الشتاء المقبل، في وقت يعاني فيه العالم من البرودة والصقيع.



وأوضح أنه تم تأجيل حفل المتحف الكبير للعام المقبل حتى يتسنى له دعوة كل الشخصيات العالمية، معربا عن أمله في إقامة حفلة سنوية في محافظة مختلفة؛ للترويج للسياحة فيها.



وأكد خالد العناني أن شبكة الطرق الحديثة وإنشاء وسائل نقل حديثة مثل القطار السريع؛ من شأنه أن يسهم في الترويج للسياحة.



واختتم وزير السياحة والآثار، مداخلته، قائلا: "إن وجود سائحين من دول مختلفة؛ بمثابة شهادة لمنتجعات مصر أن سمعتها الصحية والأمنية جيدة، حيث لا توجد دولة تجازف بإرسال مواطنيها لقضاء عطلتهم، وإنفاق أموالهم في دولة تعيدهم لها مصابين".