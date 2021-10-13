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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس «التنمية الصناعية»: الانتهاء من إعداد دليل مفصل بالإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمر خلال شهر

الهيئة العامة للتنمية
الهيئة العامة للتنمية الصناعية

كشف  اللواء ا.ح مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه جار إعداد دليل  شامل ومفصل بكافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمر بشفافية تامة حيث تم تشكيل لجنة فنية لمراجعة كافة خدمات الهيئة والإجراءات اللازمة لها والدورة المستندية لتبسيطها واختزالها وتقليل الفترة الزمنية لتقديم الخدمة وذلك سعيا لإصدار هذا الدليل موضح به الخدمة والمستندات المطلوبة والتكلفة المعيارية والزمن المحدد لإنهائها موضحا أنه سيتم الانتهاء من إعداده خلال شهر وسيعمم على كافة فروع الهيئة كما سيتاح للمستثمر الحصول عليه.

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وأكد الزلاط على ان السادس من اكتوبر احدى اكبر المدن الصناعية في مصر وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين  من أهم أولويات عمل الهيئة في إطار سعيها الدائم لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين وفي سبيل تحقيق ذلك بدأت الهيئة خطة تطوير كبيرة في الإجراءات ودورة العمل وتطوير العنصر البشري بها حيث تم العمل على رفع كفاءة كوادرها وتأهيل الموظفين المتعاملين مع المستثمر من خلال خطة تدريبية ,  وكذلك بدأت الهيئة العمل على ميكنة كافة خدماتها وإجراءاتها حيث تم الانتهاء من ميكنة إجراءات استخراج التراخيص والسجل الصناعي وجار الانتهاء من ميكنة رخص البناء ويليها العمل على ميكنة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية

وفي هذا السياق صرح الزلاط بأن الهيئة لديها 27 فرعًا إقليميًا بالمحافظات، وبدأنا عملية الربط الالكتروني لها وميكنتها في إطار  خطة الهيئة لرفع كفاءة الفروع ومنها فرعي الهيئة بأكتوبر وتزويدها بالمهندسين والكوادر المدربة لتفادي أي تأخير في القيام بالمعاينات وهو أحد أهم مطالب المستثمرين

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من جهات الولاية وهي ( هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) والتي من اختصاصها العمل علي توحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروع صناعي ، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية و وضع الاشتراطات  الإلزامية لتنفيذ تلك المشروعات ، و وضع الإجراءات التي تيسر علي المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الأراضي وتسعيرها وتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية.

يذكر ان مدينة السادس من اكتوبر تمتلك ما يقرب من ٢٥٠٠ مصنع مسجل فى مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات إجمالية تتخطى ٢٤٠ مليار جنيه ويعمل بها أكثر من ٤٣٠ ألف عامل.

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