29 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-10-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021، داخل المزارع، بحيث ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء وانخفضت الأمهات والساسو مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وذلك وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 28 و29 جنيهًا للكيلو بارتفاع يقدر بنحو جنيهان للكيلو، واستقرت الدواجن البلدي بين سعر 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 25 و 26 جنيهًا للكيلو بانخفاض يقدر بنحو جنيه واحد للكيلو، والدواجن الساسو بين 28 و 29 جنيها للكيلو بانخفاض يقدر بنحو جنيهان للكيلو.



وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 47 و48 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر يسجل سعراً يتراوح بين48 و49.50 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 52 و 53 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11 و11.25 جنيهات، والكتكوت "ساسو" بين 6.25 جنيهات و 6.50 جنيه والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

