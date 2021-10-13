عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

29 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-10-2021

ارتفاع البيضاء..
ارتفاع البيضاء.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعا

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021، داخل المزارع، بحيث ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء وانخفضت الأمهات والساسو مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وذلك وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 28 و29 جنيهًا للكيلو بارتفاع يقدر بنحو جنيهان للكيلو، واستقرت الدواجن البلدي بين سعر 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 25 و 26 جنيهًا للكيلو بانخفاض يقدر بنحو جنيه واحد للكيلو، والدواجن الساسو بين 28 و 29 جنيها للكيلو بانخفاض يقدر بنحو جنيهان للكيلو.

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 13-10-2021

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاربعاء 13-10-2021


وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 47 و48 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر يسجل سعراً يتراوح بين48  و49.50 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 52 و 53 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11 و11.25 جنيهات، والكتكوت "ساسو" بين 6.25 جنيهات و 6.50 جنيه والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.
 

ارتفاع الاتحاد العام للغرف التجارية البيض اسعار الدواجن اسعار الدواجن والبيض بورصة الدواجن البيض اليوم المزارع الدواجن اليوم

ترشيحاتنا

استثناء أجهزة الدولة والخدمة المنزلية من امتيازات قانون العمل الجديد

هل تقبل صلاة المرآة إذا رأها رجل ؟

فورد F-150 تفوز بجائزة معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة

الماركة وأسماء اللاعبين.. وائل رياض يطرح مقترحات الدورى الجديد

10 صور.. انتظام العملية التعليمية في المدارس في خامس يوم دراسة

الرئيس السيسي يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري بميدان الأبطال في بودابست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

ماذا قال محمد الشناوي لـ الحضري أثناء خروجه أمام ليبيا؟ .. وكيله يكشف

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا كعاطف انبسطت.. قصة إحالة شادي خلف للجنايات بتهمة التحرش بـ7 فتيات

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف| هشام الشوبكي انتشل 1400 جثمان لغرقى.. ما القصة؟

موعد ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر .. اعرف الأعراض

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ