نائب: كلمة الرئيس السيسي في قمة «فيشجراد» كشفت رؤية مصر في حقوق الإنسان

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة دول تجمع «فيشجراد» الذي يضم أربع دول وهي المجر وسلوفاكيا والتشيك وبولندا، للمرة الثانية يؤكد قوة دور مصر المحوري وتأثيرها الإقليمي والعالمي بعد نجاحها في الكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية مثل مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق نمو وتقدم ونجاح اقتصادي بشهادة المؤسسات الائتمانية والاقتصادية الدولية.

وأضاف «أبوالفتوح»، فى بيان صحفي له أن كلمة الرئيس السيسي خلال قمة «فيشجراد» تناولت مجموعة من القضايا الهامة وخاصة تأكيده على أن مفهوم ورؤية مصر لحقوق الإنسان، لا يتجزأ ولا ينبغي استخدامه في التدخل والضغط على الدول وخاصة في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان في مصر تتمثل في تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن مصري واستقبال اللاجئين ليس كضيوف لمصر ولكن كمواطنين مصريين مع تقديم كافة الخدمات لهم، فضلاً عن توطن صناعة لقاحات كورونا في مصر لتلبية احتياجات المواطن المصري والأفريقي وهي كلها خطوات تندرج تحت حقوق الإنسان.

وأوضح وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن ما حدث في مصر خلال السنوات الماضية هو معجزة بكل المقاييس بتحقيق إنجازات على كافة الأصعدة مثل تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والمحاور والإصلاح الاقتصادي وإقامة المدن الجديدة وتعزيز مشروعات الحماية الاجتماعية وتطوير منظومتي التعليم والصحة، مما يعكس حرص القيادة السياسية في تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان وفقًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

وأشار «أبوالفتوح»، إلى أن يمكن زيادة التعاون الاقتصادي مع دول «فيشجراد» الأربع بالتوسع في فتح أسواق جديدة لتصدير منتجاتنا، خاصة أن مصر تصدر للمجر الأسمدة والمنتجات الكيماوية والحاصلات الزراعية وغيرها من المنتجات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر إلى 201.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري ووصلت صادرات مصر للمجر 37.8 مليون دولار في النصف الأول للعام الجاري و 48.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وواردات مصر من المجر 163.2 مليون دولار خلال النصف الأول للعام الجاري.