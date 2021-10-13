بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة تمهيدا للسفر إلى تنزانيا

وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي تمهيدا للسفر إلى تنزانيا لخوض مباراة عزام في بداية مشوار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واختتم بيراميدز تدريباته صباح اليوم الأربعاء بملعب الدفاع الجوي الفرعي قبل السفر ظهرا مباشرة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للفريق، نحو العاصمة التنزانية دار السلام.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره التنزاني في مباراة الذهاب من دور ال٣٢ من الكونفدرالية بملعب عزام في الثانية من ظهر السبت المقبل على أن تقام مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ٢٣ أكتوبر الجاري.