أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء المجر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء المجر بالعاصمة المجرية بودابست وتناولت تصريحاته الحديث عن التعاون بين البلدين في عدة قطاعات ومواجهة الهجرة الغير الشرعية .



الرئيس السيسى لرئيس الوزراء المجرى: احنا محتاجين هذا التعاون ونتمنى أن يزيد|



أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره واحترامه لرئيس الوزراء المجرى، والشعب المجرى أيضا.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي له مع رئيس وزراء المجر بالعاصمة المجرية بودابست، أنه يقدر ويثمن دعوة مصر للمرة الثانية لقمة الفيشجراد والمباحثات الثنائية الإيجابية، التى دائما تكون مباحثات طيبة ومثمرة فى جميع المجالات.

وقال إن رئيس الوزراء المجرى له رؤية كبيرة وعظيمة، بالإضافة إلى قدرته فى تفهم الأمور فى منطقة المتوسط.

وشدد الرئيس السيسى على احترامه لرئيس الوزراء المجرى، وذلك بسبب دعمه المبكر والدائم للدولة المصرية، وثقته فى أن مصر سوف تتغلب على التحديات الصعبة، التى مرت بها منذ عام 2011 و2021 و2013.

وأضاف الرئيس السيسى: “دائما نتفق على التحرك إلى الأمام لـ تعاون الدولتين في المجالات المختلفة، ومنها مجال الزراعة والسياحة والصناعات المختلفة الأخرى، ونستفيد فى مصر من خبرات أصدقائنا فى المجر”، موجها كلامه لرئيس الوزراء: "إحنا محتاجين هذا التعاون، ونتمنى أن يزيد".

الرئيس السيسي: نستفيد من الخبرات التكنولوجية من أصدقائنا في المجر



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نستفيد من الخبرات والقدرات التكنولوجيا من أصدقائنا في المجر في الصناعات المختلفة الأخرى، ونحن نحتاج هذا التعاون فيما بيننا.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر مع رئيس وزراء المجر، أننا تحدثنا أيضاً عن موضوع الهجرة غير الشرعية والإنجازات التي تقوم بها مصر.

وعبر الرئيس السيسي، عن مدى سعادته عند زيارة رئيس الوزارة المجرى افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وهو إعلان عن عاصمة جديدة لمصر بعد فترة صعبة مرت بها خلال السنوات الماضية.

وشكر رئيس الجمهورية، فخامة رئيس الوزراء المجرى على الدعوة وتفهمه لقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معها وأيضا قوة الدفع التي تحققت اليوم والتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة الاقتصادية والأمنية و غيرها.

الرئيس السيسي من بودابيست: مش هنسمح إن الناس تترمي في البحر بشكل أو بآخر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إنه تم التوافق فى كافة اللقاءات السابقة مع الحكومة المجرية، بالتعاون فى المجالات المختلفة ، وتم الاتفاق على تعاون كبير بشأن مجالات الزراعة ، السياحة ، الصناعات المختلفة والاستفادة من الخبرات التكنولوجية فى المجر .



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال كلمته بمؤتمر صحفى مع نظيره المجرى بالعاصمة المجرية بودابست ، أنه تم التحدث مع الحكومة المجرية بشأن الهجرة غيرالشرعية والاجراءات التى تقوم بها مصر لمنع خروح أى قارب أو هجرة غير شرعية عبر الحدود المصرية.



وأشار إلى أن منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يتطلب عودة الاستقرار إلى الدول التى تعانى من عدم الاستقرار والتى يتم استخدام منافذها البحرية للعبور إلى أوروبا بشكل أو آخر معقبا " الموضوع له بعد إنسانى وأخلاقى وهو أننا لن نسمح إن الناس تترمى فى البحر بشكل أو آخر " .

السيسي: أدعو رئيس وزراء المجر لحفل افتتاح العاصمة الإدارية إعلاناً للجمهورية الجديدة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نستفيد من الخبرات والقدرات التكنولوجية من أصدقائنا في المجر في الصناعات المختلفة، ونحن نحتاج هذا التعاون فيما بيننا.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر مع رئيس وزراء المجر، أننا تحدثنا أيضاً عن موضوع الهجرة غير الشرعية والإنجازات التي تقوم بها مصر.

وقال الرئيس السيسي، “ هبقى سعيد عند زيارة رئيس الوزارة المجرى لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر، لانه سيكون إعلانا عن عاصمة جديدة لمصر بعد فترة صعبة مرت بها خلال السنوات الماضية”.

وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء المجرى على الدعوة وتفهمه لقضايا المنطقة وأسلوب التعامل معها وأيضا قوة الدفع التي تحققت اليوم والتعاون بين البلدين في المجالات المختلفة الاقتصادية والأمنية و غيرها.

الرئيس السيسي: إذا أردنا منع الهجرة غير الشرعية لأوروبا فيجب عودة الاستقرار للدول

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “فى كل لقاء بنلتقي به مع المجر بنأكد على تعاوننا فى كافة المجالات المختلفة”، مشيرا إلى أن اليوم تم الإتفاق بعمل قوة دفع كبيرة للتعاون فى مجالات عدة، منها الزراعة والسياحة والصناعات الأخرى.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء المجر، "تحدثنا على قضايا تحدثت بها بالأمس عن موضوع الهجرة غير الشرعية والإجراءات التي تقوم بها مصر فى هذا الشأن لمع خروج أى قوارب عبر الحدود المصرية.

وتابع: “إذا أردنا منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، فلابد من عودة الإستقرار للدول التي تعاني من عدم هذا الإستقرار”.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك أمس في العاصمة المجرية بودابست في قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد، والذي يضم كلاً من المجر وبولندا والتشيك وسلوفاكيا" اجتمع .

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الرئيس توجه في بداية جلسات القمة المغلقة بالشكر والتقدير لدولة المجر الصديقة على استضافتها للمرة الثانية على التوالي لقمة مصر ودول تجمع فيشجراد، وهو المحفل الرئاسي الذي تهتم مصر كثيراً بدورية انعقاده للمساهمة في الارتقاء بالتنسيق والتعاون بين مصر ودول هذا التجمع الأوروبي الهام.

من جانبهم، عبر رؤساء دول فيشجراد عن الترحيب بالرئيس والالتقاء به مجددا، والحرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط على خلفية الدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقادة سيادته نحو استقرار المنطقة، وكذلك شمال أفريقيا والأمن الإقليمي بأسره.

وقد تناول الرئيس السيسي من جانبه تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتحديات العديدة التي تموج بها المنطقة، وعلى رأسها تعدد الأزمات في عدد من الدول وانهيار مفهوم الدولة الوطنية، إلى جانب ضعف مؤسسات تلك الدول التي تعاني من وطأة الأزمات، وهو ما يفرض بذل أقصى الجهود لإنهاء هذا الوضع وتحقيق الأمن والاستقرار والسعي إلى حلول سياسية لتلك الأزمات.

كما أضاف الرئيس أنه في مقدمة التحديات التي تواجه المنطقة، وكذلك أفريقيا، هو خطر الإرهاب وما ينتج عنه من تهديد لمقدرات الدول وأمن شعوبها، وهو التحدي الذي نجحت مصر إلى حدٍ كبير في مواجهته واحتوائه بانتهاج مسار شامل ومتكامل لا يقف عند حدود المواجهات الأمنية، ولكن يتضمن أيضاً الأبعاد الاجتماعية والتنموية والثقافية، وهي وإن كانت مقاربة وطنية، إلا أنها بكل تأكيد تستدعي تضافراً دولياً مخلصاً لدعمها وتعزيزها.