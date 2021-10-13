20 سيارة إسعاف.. ما مصير مهرجان الجونة بعد الحريق ؟| شاهد

قبل ساعات من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، اندلع حريق صباح اليوم في قاعة الافتتاح الرئيسية التي كان سيعقد فيها الافتتاح غداً الأربعاء، كما اعتاد القائمون على المهرجان منذ سنوات .

حريق الجونة شب داخل القاعة المقرر أن يقام بها حفل الافتتاح وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق.

مصير مهرجان الجونة

حريق مهرجان الجونة وقع بسبب ماس كهربائي، وهو الأمر الذي أكده رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، موضحاً أن المسرح الرئيسي لمهرجان الجونة السينمائى لم يحدث به أى ضرر، والمكان الاساسي للاحتفالات بعيد تماما عن الحريق، وسوف نتمكن من إصلاح التلفيات قبل غد وكأنه لم يحدث حريق في المكان.

وكتب رجل الأعمال نجيب ساويرس في تغريدة مختصرة على حسابه الرسمي على تويتر قائلاً :" مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم و سيتم افتتاح المهرجان في موعده ".

الأمر لا يحتاج إلى تأجيل مهرجان الجونة بسبب الحريق الذي نشب، فقد وقع الحريق في جزء من قاعة الافتتاح فقط، أما بقية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي ستقام في مكان آخر بعيد عن تلك القاعة ، ورغم ذلك لم يتأثر مكان الافتتاح بالشكل المخيف بل سيتم العمل اليوم على إصلاح تلفيات الحريق بشكل سريع .

وعلق رئيس مهرجان الجونة على الحريق قائلاً: "تمت السيطرة على حريق مسرح البلازا، وجار حصر الخسائر، ولايوجد خسائر بشرية ".

السيطرة على حريق مهرجان الجونة

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن مصير مهرجان الجونة بعد نشوب حريق بقاعة الاجتماعات الخاصة بالمهرجان.

وقال محافظ البحر الأحمر، في تصريح لـ صدى البلد، إنه تمت السيطرة على الحريق الذى نشب بقاعة افتتاح مهرجان الجونة، مؤكدا أن الحريق محدود وان الحريق لن يعيق إقامة المهرجان فى ميعاد الافتتاح الرسمي المقرر.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أن جميع الأجهزة الأمنية متواجدة فى موقع الحريق وتمت السيطرة دون وقوع أى إصابات وأن الحريق فى مكان محدود بالقاعة.

انتشال التميمي يعلق

وقال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي: حوادث مثل حادث حريق جزء بمنطقة محيطة بالمسرح واردة.. وكما عودتنا الجونة سيتم إصلاح هذه التلفيات في فترة وجيزة جدا، والضرر الذي حدث بمنطقة محيطه بالمسرح فقط والأهم أنه لم تكن هناك إصابات أو خسائر بالأرواح، وهذا المهرجان راح ينبعث مهما كانت العقبات، ونحن في حالة جيدة.

وأكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، أنه تمت السيطرة على حريق محدود، شب بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وتنوه إدارة المهرجان إلى أن الحريق أدى إلى التهام جزء صغير من القاعة المعدة لاستقبال فعاليات افتتاح المهرجان.

خسائر حريق الجونة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة ١٤ شخصا باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمدينة الغردقة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل ٨ حالات إلى مستشفى الجونة وهو الأقرب لموقع الحادث، حيث يتواجد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم جميع سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ ٦ حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات، وتماثلوا للشفاء وغادروا.

وأكد مجاهد تواجد فرق انتشار طبي سريع تضم فرقاً طبية من مديرية الشئون الصحية والوزارة مزودة بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، بالإضافة إلى تمركز عيادات متنقلة تقدم جميع الخدمات الطبية والاسعافية، متواجدة ومتأهبة ضمن خطة التأمين الطبى للمهرجان، بموقع الحريق لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية لأي إصابات.

وشدد على استعداد وجاهزية مستشفيات مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام، للتعامل مع جميع الطوارئ، فضلًا عن توافر جميع الفرق الطبية من مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية سيطرت على الحريق بشكل كامل وتواصل أعمال التبريد في موقع الحريق.

تفاصيل مهرجان الجونة

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، انطلاق دورته الخامسة، غدا الخميس ،وسط حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، في مقدمتهم النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية للمهرجان، رغم الأزمة التي نشبت مؤخرًا بينها وانتشال التميمي مدير المهرجان، وتردد أنباء عن غياب يسرا واعتذارها عن عدم الحضور بسبب تلك الأزمة.



وتضمنت قائمة الضيوف للمهرجان هذا العام قرابة 60 ضيف، في مقدمتهم النجوم ليلي علوي، سمية الخشاب، الهام شاهين ،هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، وانوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا،اشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، احمد داش، احمد داوود، مايا دياب، المخرجة ايناس الدغيدي، امير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، احمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، على قاسم، امينة خليل، احمد مجدي، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير ،وسيد رجب ،هاني رمزي، احمد رزق ،علا رشدي ،احمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، اسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط ،هدي الاتربي، يسرا االلوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، على الطيب، الشناوي، مايان السيد، جابي خوري، عمرو محمود ياسين، شريف مندور، بيتر ميمي، تامر محسن، هشام الغانم.