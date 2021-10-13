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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

24.8 % للأجانب.. المصريون يستحوذون على 73.4% من معاملات البورصة اليوم

البورصة
البورصة

استحوذ المستثمرون المصريون على 73.4% من معاملات البورصة المصرية اليوم "الأربعاء" فيما استحوذ الأجانب على 24.8% وكان نصيب المستثمرين العرب 1.7%.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 10881 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2276 نقطة.

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وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 13224 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 4248 نقطة.



وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2647 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3598 نقطة.


وتعمل لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على حصر التحديات التي تواجه قيد الشركات العائلية في البورصة المصرية، للحفاظ على استمراريتها، إذ أن أغلبها يواجه عقبات في الاستمرارية بعد الجيل الثاني، وسيكون الطرح في البورصة أفضل ضمان لاستمراريتها.

 

قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الاعمال المصريين إن أغلبية  الشركات العائلية في مصر تواجه مشكلة في استمراريتها بعد الجيل الثاني بسبب تعاظم عدد الورثة المالكين للشركة، ولكن الطرح في البورصة يضمن للشركة عدة ضوابط تحافظ على استمراريتها بشكل يحقق لها النمو.

 

وأضاف حسين خلال اجتماع الرقمي الذي نظمته الجمعية، اليوم الأربعاء، مع بعض الشركات العائلية، أن عدم القيد قلة الشركات العائلية المدرجة في البورصة يرجع لكونهم لا يفضلون الاقتراض وغالبا تقوم تلك المشروعات على التمويل الذاتي من خلال الشركاء.

 

وأوضح حسين، أن جذب الشركات العائلية للبورصة يحتاج للتوعية بأهميتها بالحفاظ على تلك الكيانات الكبيرة، وتغيير الثقافة السائدة حول البحث عن التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات، وترسيخ فكرة التعامل مع البورصة للحصول عليه، كأحد الأساليب التي تضمن الحفاظ على الكيانات الاقتصادية واستمراريتها.

البورصة رجال الأعمال مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة البورصة المصرية جمعية رجال الأعمال

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