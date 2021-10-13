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رئيس التحرير
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سميح ساويرس: وزارة الصحة أكبر الداعمين لمهرجان الجونة السينمائي

المهندس سميح ساويرس
المهندس سميح ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي

قدم رجل الأعمال، المهندس سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، التحية والشكر والتقدير لوزارة الصحة برئاسة الدكتورة هالة زايد، على دعمها الكبير لمهرجان الجونة السينمائي والذي يقام في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

 

وأضاف سميح ساويرس، في مؤتمر صحفي لـ مهرجان الجونة في دورته الخامسة، المذاع عبر شاشة "on"، مساء اليوم الأربعاء، أنه بدون دعم وزارة الصحة لم يكن هناك مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي.

 

وأضاف مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أننا في العام الحالي نلقى نفس الدعم وزيادة في مهرجان الجونة لعام 2021، ولدينا سيارات إسعاف وعيادات حملات تطعيم.


وأكمل  رجل الأعمال، المهندس سميح ساويرس، أنه بدون دعم الصحة في ظل ظروف كورونا لكان الامر مختلفا تماما، مستدركا أن وزارة الصحة أكبر الداعمين لمهرجان الجونة السينمائي.

قال رجل الأعمال، المهندس سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، إنني لم أتخيل منذ 32 عاما ومع تأسيس مدينة الجونة أن نصل لما وصلنا له، مضيفا أنني شخص لا يتسرع في أي عمل أنفذه، و"بركة ربنا وحب الناس معانا".

 

وأضاف سميح ساويرس، في مؤتمر صحفي لـ مهرجان الجونة في دروته الخامسة، المذاع عبر شاشة "on"، مساء اليوم الأربعاء، أن الشباب الذين أطفأوا النار وتعرضوا للإصابة حاولوا إطفاء الحريق بأيديهم، وهذا الأمر يجعلنا نشعر بجمال الانتماء.


وتابع رجل الأعمال، المهندس سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، أن كل الجهات المعنية جاءت لموقع الحادث، وهم الدعم الحقيقي، ومن بينهم وزارة السياحة والصحة ومدير الأمن.

 

واندلع  حريق داخل القاعة المقرر إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بها، حيث هرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق.

 

وتلقت الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر إخطارا باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها، ولم يعرف حتى الآن سببه.

 

من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة ١٤ مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمدينة الغردقة.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل ٨ حالات إلى مستشفى الجونة وهي الأقرب لموقع الحادث، حيث يتواجد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم جميع سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ ٦ حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات، وتماثلوا للشفاء وغادروا.


وأكد المهندس سميح ساويرس أن “المسرح الرئيسي لمهرجان الجونة السينمائى  لم يحدث به أى ضرر، والمكان الأساسي للاحتفالات بعيد تماما عن الحريق، وسوف نتمكن من إصلاح التلفيات قبل غد وكأنه لم يحدث حريق في المكان”.

سميح ساويرس مهرجان الجونة الجونة السينمائي هالة زايد وزارة الصحة فيروس كورونا

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