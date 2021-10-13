من كواليس "إلا أنا".. شاهد أحدث ظهور لـ هنادي مهني

نشرت الفنانة هنادي مهني صور جديدة من كواليس مسلسلها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هنادي مهني في صور متعددة من كواليس مسلسلها وعلقت:" مين عمل كده فى مريم؟".

وعلقت هنادي مهني علي الصور، كاتبة: “هيوحشني يحيي وبطة، يارب المسلسل يكون عاجبكوا وشكرا لكل الناس اللي كانوا في المسلسل”.

وأكملت هنادي مهني: “اشتغلت مع اشطر وامهر ممثل أحمد زاهر، شكرًا علي كل حاجة، اشوفكم جميعًا في شخصية جديدة قريبًا”.

ويجسد زاهر ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين، إخراج سميح النقاش.



ويناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب الغير العاملين وعن الشباب الذين يبخثونزعن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.