جامعة حلوان: تطعيم 70 ألفا من منتسبي الجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا

تتابع جامعة حلوان تطعيم منتسبيها من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس باللقاح المضاد لفيروس كورونا بعدة مراكز مختلفة داخل و خارج الحرم الجامعى حفاظا على سلامتهم.

وقد صرح رئيس جامعة حلوان أنه تم تطعيم نحو ٦٩٠٩٧ من منتسبي جامعة حلوان حتى اليوم باللقاح المضاد لفيروس كورونا ، ونحو ٣٠٥ من السادة أعضاء هيئة التدريس و٦٧٥٩٧ من الطلاب، و١١٩٥ من الإداريين بالجامعة.



وأضاف الدكتور ممدوح مهدي أن عملية دخول منتسبي جامعة حلوان إلى الجامعة مرتبط بشكل أساسي بتلقي لقاح كورونا، حيث لا بد من حصول جميع الطلاب على اللقاح ويكون ذلك بالتزامن مع ما تتخذه الجامعة من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من أجل عام دراسي بلا صعوبات.



ونوه إلى ضرورة قيام اللجان الطبية الخاصة بالجامعة بمقارها المحددة بمتابعة تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

تشهد كليات جامعة حلوان خلال الأسبوع الأول من العام الدراسى الانتظام في المحاضرات الدراسية بكافة المدرجات، وسير العملية الدراسية بشكل سليم وسط إجراءات احترازية مشددة من فيروس كورونا



وصرح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، عن انتظام الدراسة على مستوى كليات الجامعة، موضحا أنه تم إعلان كافة الجداول الدراسة الخاصة بالمحاضرات، وإتاحتها للطلاب على مواقع الكلية، مع انتظام تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.



ونوه القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن العام الدراسى حضوريا حتى الآن كما كان معتاد قبل جائحة كورونا، مؤكدا انتظام تسكين الطلاب فى المدن الجامعية.