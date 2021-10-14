أمير رمسيس: إدارة مهرجان الجونة استطاعت السيطرة على الحريق

قال المخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة، إن إدارة مهرجان الجونة استطاعت السيطرة على حريق ساحة مسرح افتتاح وختام مهرجان الجونة و لا يوجد خسائر بشرية، مسترسلاً أن الحفلة غداً ستكون مبهرة .

وأضاف" أمير رمسيس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أنه يوجد محاولة بشكل سريع جداً لتدارك الجزء الصغير الذي نشب الحريق فيه، قائلاً:" ضيوف المهرجان مش هيحسو بكره بأى حاجة ، بكره على ميعاد الافتتاح و الدنيا هتمشي زى ما هى".

وأكد المدير الفني لمهرجان الجونة، أن معنويات فريق عمل مهرجان الجونة مرتفعة جداُ و نعمل على إطلاق المهرجان بمظهر يليق بمصر، مضيفاً أنه يوجد 76 فيلما سيتم مشاركتهم في منافسات مهرجان الجونة هذا العام.

في سياق أخر، أقيم اليوم مؤتمر صحفي لمهرجان الجونة السينمائي على شاطئ البحر بمدينة الجونة، للكشف عن أهم تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان وظهرت الفنانة يسرا على المنصة بجانب انتشال التميمي وبشرى، نحيب وسميح ساويرس،وعمرو منسي.

كما حرص على التواجد أعضاء لجان التحكيم ومنهم الفنانة اروى جودة، ومنة شلبي، وغيرهم.

وقال أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة ": استطعنا ان نضم فيلم انمي شهير الى المهرجان من يومين، وهذا اخر اضافتنا بجانب من اعلنا عنهم، وهذا الفيلم غير متواجد في الكتالوج ولكن نحن نعمل دائما على ان يكون لدينا كل جديد

وأعلن مهرجان الجونة، عن حضور عددا من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق غدا وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري