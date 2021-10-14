أخبار التوك شو|بشرى من الصحة العالمية بشأن كورونا.. انقلاب داخل الجماعة الإرهابية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الصحة العالمية تزف بشرى عن عقار أمريكي معالج لـ كورونا ..فيديو

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمة بمنطقة شرق المتوسط، إن مرفق كوفاكس تم إنشاؤه من أجل ضمان توزيع اللقاحات على الدول بشكل عادل وسريع، منوها بأن المرفق نجح في الحصول على دعم مالي وتبرعات من اللقاح لتوزيعها على الدول غير المقتدرة.



وأضاف "أحمد المنظري" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن لقاحات كورونا المستخدمة مرت بالعديد من المراحل التجريبية، قبل طرحها بشكل كامل، مشددا على أن اللقاحات جميعها أمنة وفعالة بشكل كامل، وما يحدث من آثار إيجابية شيء طبيعي.

ولفت إلى أن المنظمة ستعترف في القريب بالعديد من اللقاحات، كـ لقاح دائم وليس كـ استخدام طوارئ، منوها بأن منع الموظفين من دخول المؤسسات دون الحصول على اللقاح أمر يخص كل دولة على حده.

وأوضح أن هناك عقارا أمريكيا أثبت نجاحه في علاج فيروس كورونا، كما أن هناك العديد من الدول قاموا بتسجيل بعض الأدوية الخاصة بـ علاج كورونا، ولكن تلك الأدوية لا تزال تحت الفحص.

هل الحريق بفعل فاعل؟ .. مدير مهرجان الجونة يوضح

قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي ، إن علاقته بالفنانة يسرا هي علاقة قديمة وطبية، مضيفاُ أنها من أوائل الفنانين المشاركين في افتتاح مهرجان الجونة، معقباً: "أحب أشكرها على كل اللي بتقدمه في سبيل إدارة المهرجان".

وكشف انتشال التميمي فلي مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، عن السبب في حدوث الحريق في قاعة الافتتاح، قائلاً: "أنا أكثر واحد بفكر بالعقل .. والمهرجان أصبح يهم أكبر عدد من الناس وليس بالوسط الفني فقط، بل في كثير من الأوساط في مصر والدول العربية والعالم".

وتابع مدير مهرجان الجونة السينمائي قائلاً: "فلما يكون هناك هذا القدر من الاهتمام فمن المؤكد أن يحدث أي شيء مثل هذا الحريق، أو أي قضية يتم فبركتها وتداولها على السوشيال ميديا بغرض التقليل من شأن المهرجان".

وأكد انتشال التميمي أن المحبين للمهرجان أثبتوا حبهم وامتنانهم الكبير فور حدوث هذا الحريق، مشيراً إلى أن المهرجان يمثل أكبر تغطية إعلامية على مستوى العالم .

الموجة الرابعة .. الصحة العالمية تكشف تطورا في وضع كورونا بالشرق الأوسط

كشف أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة شرق المتوسط، عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمنطقة الشرق الأوسط، قائلا: تم تسجيل 16 مليون إصابة مؤكدة بكورونا، بالإضافة إلى تسجيل 295 ألف حالة وفاة داخل إقليم الشرق المتوسط.

وأضاف "أحمد المنظري" خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الاسابيع الماضية شهدت انخفاض واضح في أعاداد الإصابة بكورونا، كما أن هناك انخفاض في المنحني الوبائي داخل الإقليم، متابعا: “نشعر ببواد خير خلال الفترة الحالية من حيث نسبة الإصابات”.

وفيما يخص الموجة الرابعة من كورونا، أوضح أن تطبيق الإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح الحل الوحيد لتخطي الموجة وأضرارها، منوها بأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع موعد انتهاء الموجة وإنحصارها.

محمد رمضان في فيديو مع مضيفة .. وخبير طيران يفجر مفاجأة |شاهد

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن الفنان محمد رمضان نشر فيديو جديدا أثار غضب بعض المواطنين، تحت اسم “ المضيفة الفرفوشة رزق” كشفت عزة :" انا مش ضد الفيديو ولا ضد أن رمضان يعمل كده هو حر.. بس هل المضيفة موافقة على التصوير أم لا، وهل الطيران الخاص يخضع لـ قوانين خاصة غير القوانين العامة".

وفى نفس السياق علق الكابتن محمد عباس نائب رئيس سلطة الطيران الأسبق وخبير الطيران الدولي، على الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا لـ محمد رمضان مع مضيفة، وقال لو الطائرة خاصة لـ شخص تكون غير تابعة للقواعد المنظمة التى وضعتها هيئة الطيران المدني.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الطائرات الخاصة ليس لها ضيافة، ولا يمنع فى نفس الأمر مالك الطائرة فى نفس الأمر من توفير ضيافة خاصة.

سرقة وانقلاب داخل الجماعة الإرهابية.. أحمد موسى يعلن مفاجأة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال الساعات الماضية حدث انقلاب داخل الجماعة الإرهابية من أجل السلطة، موضحًا أن الإخوانى الإرهابي إبراهيم منير الذى تولى القيادة بعد الإرهابي محمد بديع نائب المرشد قال إن هناك مخالفات وسرقات، ويتهم الجماعات الموجودة فى تركيا.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أن الإرهابي إبراهيم منير، اتهم محمود حسين وجماعته بأنهم سرقوا أموال الجماعة الإرهابية.



ولفت أحمد موسى، إلى أن الإرهابي محمود حسين وجماعته قرروا عزل إبراهيم منير، بعد إقراره بالسرقة.



تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار ربط تسليم الكتب المدرسية بـ المصروفات الدراسية ليس جديدا، متابعا: القرار موجود ومش جديد وماتغيرش".



وأضاف شوقي: قرار ربط المصروفات يراعي الفئات غير القادرة على دفع المصروفات بكامل أنواعها، بالإضافة إلى وجود ما يقارب من 12 فئة معفاة من المصروفات الدراسية تماما،مثل مستفيدي «تكافل وكرامة» والمواطنين تحت حد الفقر، وأبناء الشهداء والمصابين، والمرأة المعيلة.

وتابع: دفع المصروفات يتم فقط لبعض الفئات والتي لا تزيد عن 35% من إجمالي عدد طلاب المدارس، مسترسلا: المصاريف في حدود الـ 300 جنيه والمصروفات مش ثمن الكتب".

اضغطوا عليها.. مطلب عاجل من أستاذ جيولوجيا لـ مصر والسودان يخص إثيوبيا"فيديو"



قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا و الموارد المائية، إنه يجب على مصر والسودان الضغط على إثيوبيا من أجل الجلوس والوصول لإتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن فيضان هذا العام تم تعويض ما تم تخزينة من جانب إثيوبيا، ولذلك نلاحظ أن الميل بها مياه عالية.



ولفت ، إلى أن فيضان النيل هذا العام مرتفع 30%، وهذا أمر مهم.



وأشار إلى أن إثيوبيا لن تستطيع وضع الخرسانة فى الفترة الحالية، ومن الممكن أن يكون فى شهر فبراير، فأنه يجب فتح البوابات و تجفيف الممر الأوسط لكى يتمكنوا من وضع الخرسانة.

فتاة تصرّح بـ طلب ذكوري جريء على فيسبوك .. اعرف التفاصيل

ردت شيماء شعبان صحفية في جريدة الأهرام، على فتاة مؤيدة لتجميد البويضات، مؤكدا أن تجميد البويضات يكون في حالات معينة.

وأضافت شيماء شعبان، في حوارها مع الإعلامية أمل صالح، مقدمة برنامج +18، المذاع عبر شاشة صدى البلد 2، مساء اليوم الأربعاء، أن :"الموضوع كله شك من الأول إلى الآخر وكيف أضمن أن هذه البويضات المجمدة تخصني ولم يتم حدوث لخبطة، بل سرقة أيضا".



وتابعت شيماء شعبان صحفية في جريدة الأهرام، أنه :"هناك فتاة عرضت على صفحتها على السوشيال ميديا “فيسبوك” أنها جمدت بويضاتها وتعرض أنها تريد شراء حيوان منوي، وهى مصرية شابة".

أحمد موسى: فيديو سيتسبب في قتل مرشد الإخوان إبراهيم منير

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لـ الإرهابي طلعت فهمى يعلن فيه الإنقلاب على مرشد الإخواني إبراهيم منير و إلغاء مهامه كقائم بأعمال مرشد التنظيم الإرهابي.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أن هذا الفيديو من الممكن أن يتسبب فى قتل إبراهيم منير فى لندن.



ولفت أحمد موسى، إلى أن هذا الفيديو يجعل إبراهيم منير بدون أى مسمي، و الجماعة المجرمة من الممكن أن تفعل به أي شئ.

قولتله حرام عليك أنا حامل..سيدة تروي تفاصيل تلقيها 9 طعنات من لص وفقد جنينها

قالت جهاد السيدة التي نجت من الموت، بعد طعنها 9 طعنات من لص وفقدت جنينها بعد حرمان 6 سنوات “الحمد لله وربنا كبير في كل حاجة والحمد لله عدت على خير وقدر ونصيب وربنا عايز كدة”".

وأضافت جهاد، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2": كان باقي أسبوعين وأرى ابني وكنت رايحة بجيب الشنطة وجاية للدكتور عشان يحدد لى معاد الولادة".

وتابعت جهاد، أن زوجي كان في السعودية، وكان يقوم بأداء العمرة، مؤكدا أنه اتصل بها فيديو، وكنا بندعي مع بعض وهو أمام الكعبة وقالي “هيطلع الفندق ويكلمني”.

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر في هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الفترة الأخيرة.



وأكد محمود شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك فرقا في درجات الحرارة الكبرى والصغرى بشكل كبير ودرجة الحرارة تنخفض ليلا بدرجة كبيرة.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر في هيئة الأرصاد الجوية، أن الفترة الحالية تشهد تذبذبا كبيرا في درجات الحرارة العظمي والصغرى ويجب استبدال الملابس الصيفية وارتداء ملابس ثقيلة.