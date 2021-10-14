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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحويل قريتها إلى مزار سياحى.. حلمى بكر: قرار إيجابى.. وهانى مهنى: تكريم لأم كلثوم

أم كلثوم
أم كلثوم

لقى القرار الذى أصدره الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بشان تحويل قرية طماى “مسقط رأس كوكب الشرق أم كلثوم” الى مزار سياحى ترحاب شديد من عدد من الموسيقيين الذى يرونه قرار جيد وتكريمى لأم كلثوم. 

ونرصد فى التقرير التالى آراء كل من حلمى بكر وهانى مهنى فى هذا القرار وكيف يرى كل منهما مدى تأثير القوى الناعمة على المجتمع. 

أمر إيجابى 

كشف الموسيقار حلمى بكر عن رأيه فى قرار محافظ الدقهلية أيمن مختار بشأن تحويل قرية طماى التى نشأت وترعرعت فيها أم كلثوم الى مزار سياحى.

وقال حلمى بكر فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : أن هذا القرار أمر إيجابى ومعمول به فى عديد من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وهو أمر جيد يحث الأجيال الجديدة على وجود قيمة فنية كبيرة مثل أم كلثوم لها قدرها سواء داخل مصر أو فى الدول العربية والعالمية أيضا.

وأضاف حلمى بكر : أن هذا التوجه اتمنى ان نشاهده فى جميع محافظات مصر لكن من ساهم فى الفن المصرى وقدم تاريخا حافلا مثل هانى شاكر وعبد الحليم حافظ وجميع الأجيال السابقة التى أثرت الحياة الفنية.

وأوضح حلمى بكر : أن تحويل قرية طماى التى نشأت فيها أم كلثوم الى مزار سياحية يكشف مدى تأثير القوى الناعمة فى المجتمع المصرى وأم القمم الكبير لا يمكن ان تنسى وهما ما تحقق مع ام كلثوم التى تعيش فى الوجدان العربى حتى هذه اللحظة.

تكريم 

بينما أعرب الموسيقار هانى مهنى عن سعادته بقرار محافظ الدقهلية أيمن مختار بتحويل قرية أم كلثوم “طماى” إلى مزار سياحي.

وقال هانى مهنى : ”أوجه الشكر إلى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن فكر فى هذا الأمر الرائع والذى يعد تكريما للعملاقة أم كلثوم لم يفكر فيه أى محافظ سابق.

وأضاف هانى مهنى : هذا القرار إيجابى خاصة أن لدينا قامات فنية كبير الى جانب أم كلثوم أيضا وأتمنى أن يتحقق ذلك مع مختلف الأجيال فضلا عن أن أم كلثوم تستحق أكثر من ذلك لأنها قامة كبيرة فى عالم الغناء ويكفى أن نقول إنها لا تزال تعيش بيننا وفى وجداننا بأعمالها رغم رحيلها منذ أكثر من 50 عاما تقريبا.

وأوضح مهنى : أم كلثوم ساهمت فى كثير من الجوانب الاجتماعية حتى أنها تبرعت إلى الجيش المصرى من خلال المجهود الحربى وساهمت فى كثير من الأمور التى تخدم بلدها ولذلك فهي قامة كبيرة وتستحق منا كل التكريم وهذا القرار يؤكد على تأثير القوى الناعمة فى المجتمع.  

قرار محافظ الدقهلية 

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نائبه الدكتور هيثم الشيخ، بمرافقة اللجنة المشتركة من وزارات الأثار والسياحة والثقافة والتنمية المحلية لزيارة ميدانية لقرية طماي الزهايرة "مسقط رأس أم كلثوم"، تمهيدا لتحويلها إلى مقصد سياحي ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو دراسة مقترح تحويل قرية " طماي الزهايرة" بمركز السنبلاوين لتكون مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية.

هاني مهنى : تحويل قرية أم كلثوم لمزار سياحي تكريم لكوكب الشرق

تحويل قرية أم كلثوم لمزار سياحى.. حلمى بكر: قرار إيجابى ومعمول فى فرنسا

وأكد نائب المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، الاهتمام البالغ للمحافظ بهذا المشروع السياحي الذي سيكون له الأثر البالغ في وضع محافظة الدقهلية من الناحية السياحية لما تمثله الراحلة أم كلثوم للمصريين وللكثيرين من أبناء الدول العربية وباعتبارها قيمة فنية وغنائية خالدة مازالت عالقة في الأذهان بفنها وما قدمته عبر تاريخها الغنائي فضلا عن إسهاماتها المعروفة في النضال الوطني.

وأوضح أن زيارة اليوم مع اللجنة الوزارية من الوزارات المعنية السياحة والآثار والثقافة والتنمية المحلية قامت بالمعاينة على الطبيعة للمنزل الذي ولدت وعاشت فيه أم كلثوم والمنطقة المحيطة به بالكامل وذلك بهدف بلورة رؤية موحدة لدراسة تنفيذ هذا المشروع السياحي الثقافي الكبير بقرية طماي الزهايرة بالدقهلية وتحويلها لقرية نموذجية لتكون مقصدا للسياحة الداخلية والخارجية.

والتقت اللجنة في زيارتها بأحد أفراد عائلة وأسرة أم كلثوم وعدد من مواطني القرية، في حضور متولي عبد العال رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ونواب رئيس المدينة.

هانى مهنى ام كلثوم حلمي بكر أخبا أم كلثوم محاظة الدقهلية

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هاني مهنى : تحويل قرية أم كلثوم لمزار سياحي تكريم لكوكب الشرق

تحويل قرية أم كلثوم لمزار سياحى.. حلمى بكر: قرار إيجابى ومعمول فى فرنسا

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