إسرائيل تندد بالعقوبات البريطانية على المستوطنات الإسرائيلية

أعربت إسرائيل عن رفضها للعقوبات البريطانية المفروضة على مستوطنات إسرائيلية، ونددت بالخطوة التي تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وتعكس العقوبات البريطانية تشدداً متزايداً تجاه الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات، وسط مطالب دولية باتخاذ إجراءات للحد من التوسع الاستيطاني، الذي تعتبره دول عديدة مخالفاً للقانون الدولي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول الغربية ضغوطاً متزايدة على خلفية الحرب في غزة والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وتؤكد إسرائيل من جانبها رفضها لما تعتبره إجراءات أحادية تستهدف المستوطنات، بينما ترى بريطانيا أن اتخاذ إجراءات ضد جهات مرتبطة بالاستيطان يأتي ضمن جهودها للضغط من أجل احترام القانون الدولي ودعم حل الدولتين



