تفاصيل تطوير منطقة النصب التذكاري وإحلال وتجديد مبنى ديوان محافظة دمياط

محافظة دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع التنسيقى الخاص بمشروع تطوير منطقة النصب التذكارى وإحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة الصادر له قرارات إزالة بشأنه نظرًا لخطورته الداهمة، فضلاً عن صدور تقرير فنى من معهد بحوث البناء والاسكان .

جاءت ضمن توصياته بأنه يتعين تنفيذ أعمال الإحلال الكلى للمبنى وذلك لأن أعمال التطوير والتدعيم ستكون دون جدوى نظرًا لارتفاع تكلفتها النسبية مقارنة بأعمال الازالة والانشاء، فضلاً عن الحالة السيئة لاعمدة الدور الأرضي ووجود شروخ متعددة.

هذا وقد حضر الاجتماع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و مديرى شركات المرافق وإدارة المرور والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و ممثلى الشركة المُنفذة للمشروع .

و ناقشت "المحافظ" آليات وضع خطة محددة للمشروع تشتمل على إيجاد محور مرورى بديل خلال عملية التنفيذ، لتحقيق السيولة المرورية، نظرًا لأهمية المنطقة ووقوع منشآت حيوية بها ، كما بحثت الموقف الخاص بشبكات المرافق بالموقع لضمان عدم تعارضها مع عملية التنفيذ.

ووجهت "محافظ دمياط" بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات بالتنسيق مع شركات المرافق، للبدء فى التنفيذ، مؤكدة على بادراج عدد كافى من العمالة بالمشروع لنهوه وفقاً للجدول الزمنى المحدد. والجدير بالذكر أن محافظ دمياط قد ناقشت فى وقت سابق المحاور التفصيلية لخطة التنفيذ التى تهدف إلى إعادة تخطيط وتطوير المنطقة بشكل كامل، وإحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة المُنشأ منذ عام ١٩٥٩م.

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