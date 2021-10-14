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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل ساعات من انطلاق المهرجان..محافظ البحر الأحمر يكشف جهود السيطرة على الحريق

حريق الجونة
حريق الجونة

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر عن تفاصيل حريق مهرجان الجونة، قائلاً إن الحريق كان في جزء محدد فقط، أي الضلع الآخر من القاعة الرئيسية للافتتاح، معقباً: "لحادث يعتبر بسيط .. الصور كانت تخض لأن الماس الكهربائي مسك في المساطب المصنوعة من الخشب ومغطاة بكسوة من المُكت .. وبالتالي كان اشتعال النيران سريعاً".

وأضاف عمرو حنفي في مداخاة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "MBC مصر"، أن على الفور تحرك الدفاع المدني، وتمت السيطرة عليه خلال 20 دقيقة دون وقوع أي إصابات، مشيراً إلى أن القائمين على المهرجان والجهات المعنية بدأوا على الفور في معالجة الأمر سريعاً، معقباً: "ما حدث لن يعوق اتمام المهرجان غداً في موعده".

وتابع محافظ البحر الأحمر أن الحريق كان في الخيمة، ولكن  لم تحدث أي اصابات، كانت مجرد اختناقات فقط، وإصابة واحدة في اليد، مشيراً إلى أن السبب كان ماس كهربائي في حدث في مسرح الافتتاح.

وأكد عمرو حنفي أن المهرجان سيقام فى موعده غدا ولا تأجيل، مضيفاً أن فى الصباح سيتم الانتهاء من إصلاح جميع التلفيات، وسيعود الوضع كما كان عليه قبل الحريق.

وقبل ساعات من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي هذا العام، اندلع حريق صباح اليوم في قاعة الافتتاح الرئيسية التي كان سيعقد فيها الافتتاح غداً الأربعاء، كما اعتاد القائمون على المهرجان منذ سنوات . 

حريق الجونة شب داخل القاعة المقرر أن يقام بها حفل الافتتاح وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث للسيطرة على الحريق.

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