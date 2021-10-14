اليوم.. تعرف على تفاصيل حفل تامر حسني على مسرح المنارة

يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفل غنائي كبير على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس غدا .

وتفتح الأبواب فى تمام الساعة السادسة مساءا .

وتأتى أسعار التذاكر ثلاث فئات وتبدأ الفئة الأولى بمبلغ 750 جنيهًا مصريًا، والفئة الثانية بمبلغ 550 جنيهًا، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 350 جنيهًا.

شروط حضور حفل تامر حسني بمركز المنارة

تفتح أبواب دخول الحفل في تمام الساعة السادسة مساء.



ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.

ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات و المشروبات.



تذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.



في لفتة إنسانية من المطرب تامر حسني، خلال حفله في عمان؛ طلب من الجمهور أن يُحيِّي فتىً “مبتور اليد” والتصفيق له، واحتضنه على المسرح، ووجه له رسالة.

وقال تامر حسني: "الإنسان بيمر بظروف صعبة في حياته، البطل اللي يتحداها كلها، ويوصل ويحقق اللي بيحلم بيه، أؤمرني أغنيلك إيه؟"، وطلب منه الشاب أغنية "نور عيني".