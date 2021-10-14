التوأم حسام وإبراهيم حسن: مع احترامنا للجميع لا توجد صفقة قرن من بعدنا

رفض التوأم حسام وإبراهيم حسن نجما الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابقين، توصيف أي صفقة في مصر على أنها صفقة القرن.

وقال التوأم حسام وإبراهيم حسن عن صفقة القرن المنتظرة في الدوري المصري عبر قناة اون تايم سبورت 1 قائلاً :"مع احترامي للجميع، لا توجد صفقة قرن من بعدنا".

وواصل إبراهيم حسن :"عندما ينتقل حسام وإبراهيم حسن من الأهلي إلى الزمالك بعد 22 عاماً في القلعة الحمراء وينجحا في تحقيق البطولات لنادي الزمالك، فهذه هي صفقة القرن الحقيقية".

وانتقل الثنائي للحديث عن محمد هاني لاعب النادي الأهلي، ليقول حسام حسن :"محمد هاني أفضل ظهير أيمن في مصر، لكنه يتعرض لظلم كبير جداً في النادي الأهلي والمنتخب، وضع 4 خطوط تحت كلامي، هذا اللاعب به من رائحة إبراهيم حسن في هذا المركز، ولو حصل على الثقة سيكون أفضل 20 مليون مرة".

وأنهى إبراهيم حسن رداً على سؤال حول خليفته في الملاعب :"يجب أن يلقى محمد هاني الرعاية الكاملة من مدرب الأهلي ومدرب المنتخب وسيكون له شأنا كبيراً لأنه لاعب رائع يتمتع بكل المقومات، بينما أحمد فتحي ليس ظهير أيمن وكان يؤدي في هذا المركز لظروف معينة مر بها النادي الأهلي ومنتخب مصر، ويجب أن يكون هاني هو الأساسي في المنتخب وليس أي لاعب آخر سواء كان أحمد فتحي أو أكرم توفيق".