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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عميد لاعبي العالم .. كريستيانو رونالدو يقترب من رقم أحمد حسن

رونالدو
رونالدو

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من معادلة رقم   أحمد حسن نجم المنتخب المصري السابق، كثالث أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية عبر التاريخ.

 

وخاض رونالدو مباراته رقم 182 مع البرتغال، أول أمس الثلاثاء، أمام ضيفه منتخب لوكسمبورغ والتى انتهت بفوز أصدقاء رونالدو بخماسية نظيفة كان للدون هاتريك منها، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة لتصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

 

وبات رونالدو على بعد مباراتين فقط من معادلة رقم أحمد حسن الثالث في قائمة "عميد لاعبي العالم".

 

ويتربع النجم الماليزي السابق، سه تشين آن، على عرش صدارة "عميد لاعبي العالم" برصيد 195 مباراة، لعبها خلال تمثيله منتخب بلاده بين عامي 1969 و1984، ويليه النجم الكويتي بدر المطوع برصيد 186 مباراة.

 

وكان النجم البرتغالي قد تخطى زميله السابق في ريال مدريد، الإسباني سيرخيو راموس، كأكثر اللاعبين مشاركة على المستوى الدولي في أوروبا برصيد 181 مباراة.

 

كما عزز كريستيانو رونالدو (36 عاما) رقمه القياسي كهداف تاريخي على مستوى المنتخبات في العالم برصيد 115 هدفا.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد أحمد حسن كأس العالم قطر 2022 سه تشين آن بدر المطوع سيرخيو راموس

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