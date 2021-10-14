تامر أمين: مشهد رقص المضيفات مع الفنان محمد رمضان منظر وحش

وصف الإعلامي تامر أمين، مشهد رقص المضيفات مع الفنان محمد رمضان قائلا:" منظر وحش".

وتابع أمين خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” عبر قناة “النهار”، قائلا:" المضيفة هي واجهة الطائرة وعملها محدد سواء كانت الطائرات خاصة أو عامة وهى مساعدة الركاب فى إجراءات السلامة والأمان والوجبات الغذائية وتجنب حدوث مشاكل للركاب".

وأضاف تامر أمين قائلا:" المضيفة مش متأجرة ولا مدفوع ليها فلوس عشان تعمل اللي يقول عليه الراكب، مش قضيتي أذا كان محمد رمضان طلب منهم الرقص، مش بلومه على الرقص، وبلوم المضيفات لأنهم مفروض عارفين واجبات وظيفتهم".

وأضاف أمين قائلا:" غلط محمد رمضان أنه صور الفيديو ونزله وعارف أنه هيعمل مشكلة للمضيفات".

وطالب الإعلامي تامر أمين هيئة الطيران المدني بمنع الفنان محمد رمضان من السفر قائلا:" كفاية محمد رمضان يسافر".

وأضاف: هيئة الطيران المدني، هي المختصة بمنح تراخيص السفر، معقبا:" أرجوكم كفاية محمد رمضان يسافر كل مرة بيعمل مشكلة وهيتسبب للمضيفات والطيارين فى الفصل عن العمل".

وتابع أمين قائلا:" المستفز أن محمد رمضان هو اللى بيصور وهو اللى بينزل الفيديوهات، يعنى الفيديوهات مش مسربة".