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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة

تعيين 58 شاباً واستخراج 181 شهادة قياس المهارة ومزاولة الحرفة بمطروح

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 58  شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم شاب من ذوى الهمم والقدرات ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 209  طلاب عمل .

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر سبتمبر الماضي- أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً بصرف 110 آلاف جنيه لـ 44 عاملاً من المسجلين بالمديرية .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 119 منشأة ، والقيام بـ 22 حملة تفتيشية ، وبحث 5 شكاوي ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 22 محضراً سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 5 ندوات توعية . 

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 181 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و في مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 256 منشأة ، وأسفر عن تحرير 74 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 2 شكوى عمالية .

 

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة مطروح تعيين 58 شابا كعب العمل العمالة غير المنتظمة

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