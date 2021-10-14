أبرزهم دينا الشربيني ودرة.. نجوم الفن يتوافدون علي مطار القاهرة في طريقهم للجونة

غادر منذ قليل عدد من النجوم مطار القاهرة متوجهين إلى الجونة لحضور فاعليات مهرجان الجونة السينمائي التي سيقام حفل افتتاحه مساء اليوم .

وغادر من الفنانين دينا الشربيني وشريف منير ودرة وجمال سليمان ومحمود الليثي ومي سليم عمر الشناوي وطارق الابياري ومنذر ريحانه وخالد سليم وناهد السباعي وثراء جبيل.

فيما غادر المطار من المخرجين كلا من المخرج عمر عبد العزيز وهانى خليفة وهادي الباجوري وأحمد شفيق.

هاشتاج مهرجان الجونة يتصدر تويتر :

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج مهرجان الجونة السينمائي، قبل ساعات من انطلاق أحد أهم الأحداث الفنية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، مغردين عن ما حدث بالحريق وكيفية ادارة الأزمة بنجاح.

وقبل ساعات من انطلاق أحد أبرز الأحداث الفنية بمحافظة البحر الأحمر وبالتحديد مدينة الجونة وهو المهرجان الدولى السينمائي، استيقظ سكان الجونة و مدينة الغردقة على أصوات سيارات الإسعاف والحماية المدنية التى انطلقت صوب الجونة وبالتحديد مكان انطلاق فعاليات الاحتفال بمهرجان الجونة الدولى ، بدأت قوات الدفاع المدني في محاولة السيطرة على الحريق الذى نشب في جزء من مكان الاحتفال ولم يطل كامل المكان.

انتقلت على الفور الجهات المعنية والأمنية لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه ولكن أصيب ١٤شخصا خلال عمليات السيطرة حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة ١٤ مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل ٨ حالات إلى مستشفى الجونة وهي الأقرب لموقع الحادث حيث يتواجد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ ٦ حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات، وتماثلوا للشفاء وغادروا.