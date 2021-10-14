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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فنون جميلة حلوان تنظم دورة للأطفال

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان دورة للأطفال، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور السيد قنديل، عميد الكلية، والدكتورة أمنية أحمد يحيى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدي بدور كليات الفنون المجتمعي في تعليم الأطفال والكبار الفنون المختلفة وصقل مواهبهم بالتدريب والتعليم، حيث تساهم الفنون  في إثراء الروح والوجدان والتعبير عن الجمال والإبداع واستغلال الطاقات.

جاءت هذه الدورة بهدف تنمية مواهب الأطفال من سن ٥ سنوات وحتى ١٦ سنة، وشملت الرسم والنحت، وذلك لتعليم وتنمية مواهب الأطفال المشاركين على أيدي أساتذة متخصصين بالكلية  بتعليمهم مبادئ الرسم، والظل والنور والأبعاد. 


ويتم تطبيق ذلك من خلال رسم موضوعات تشمل رسم تفاصيل الوجه وجسم الإنسان، ورسم عناصر من الطبيعة مثل الطبيعة الصامتة ورسم عناصر نباتية من فناء الكلية، كما يتم تنفيذ بعض الأعمال باستخدام الكولاج، وتعليمهم مبادئ النحت وكيفية عمل تمثال باستخدام الهيكل الداخلي الكاركاز، وكيفية عمل عرائس باستخدام أدوات وخامات بسيطة منزلية في متناول الجميع.

اشترك فى الدورة الثانية ٣٠ مشتركا، ووصل عدد الأعمال المقدمة إلى ٣٠ لوحة فنية و٣٠ عمل نحت وعرائس.

وقد تم عرض الأعمال في قاعة العرض الكبرى بالكلية لمدة أسبوع شمل عرض أعمال الأطفال خلال الدورة تشجيعاً لهم على مواصلة مشوارهم الفني وتنمية مهاراتهم الفنية.

جامعة حلوان التعليم مواهب الأطفال مواهب كلية الفنون الجميلة الفنون الجميلة الفنون المختلفة

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