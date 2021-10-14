إطلاق Samsung W22 5G.. تعرف على السعر و المواصفات| صور

كشفت علامة “سامسونج” الكورية الجنوبية رسمياً اليوم عن أحدث هواتفها الذكية وهو Samsung W22 5G داخل الصين، وهو النسخة المعدلة من شقيقه Galaxy Z Fold3 5G، بالشراكة مع احدى شركات الإتصالات الصينية.

و بحسب موقه “جي إس إم آرينا” التقني، جاء هاتف Samsung W22 5G بتصميم مبهر وفاخر من اللونين الأسود و الذهبي، كما أن الهاتف يدعم قلم الـ S Pen و تقنية إتصال الجيل الخامس 5G.

يأتي هاتف Samsung W22 5G القابل للطي، بشاشة داخلية من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبقياس 7.6 بوصة، وبدقة 2208×1768 بكسل، تدعم سرعة تحديث تصل 120 هيرتز في الثانية.

جاء هاتف Samsung W22 5G بمعالج كوالكوم Snapdragon 888، و ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، ويعمل بواجهة المستخدم One UI 3.1، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11، مع قارئ بصمات الأصابع مثبت على الجانب.

يحتوي هاتف Samsung W22 5G، على كاميرا خلفية ثلاثية، على غرار الإصدارات السابقة، مع عدسات بدقة 12 ميجابكسل لكل منها، وستحتوي الوحدة الرئيسية على خاصية التثبيت البصري للصورة (OIS) بفتحة عدسة f / 1.8، كما سيدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 8K.

يحتوي هاتف Samsung W22 5G على بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 25 وات جنبًا إلى جنب مع الشحن اللاسلكي بقدرة 11 وات.

بلغ سعر الهاتف Samsung W22 5G حوالى 2645 دولاراً أمريكياً ما يعادل 41800 جنيهاً مصرياً.