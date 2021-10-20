أسعار ومواصفات مرسيدس C180 موديل 2021 في المغرب

تعتبر صاحبة النجمة الثلاثية مرسيدس من أعرق شركات السيارات في العالم، لذلك تحظى بمكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية والعربية، خاصة داخل السوق المغربي الذى يحظى بكثير من طرازات الصانع الألماني ، ومن أبرزها الأيقونة مرسيدس " C180" موديل 2021.

و تتمتع سيارة مرسيدس C180 موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي ديزل، قوة 170 حصان، تعمل بنظام الدفع الخلفي، وتتسارع مرسيدس من صفر إلى 100 كم خلال 9.3 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 218 كم / س.

زودت سيارة مرسيدس C180 موديل 2021 بفتحة سقف، وتشغيل بضغطة زر، وبدء التشغيل عن بعد ، ودخول بدون مفتاح، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ ثنائي المنطقة، سقف بانورامي، مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية الشعاع، المصابيح الأمامية التكيفية، تنبيه حركة المرور الخلفية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، نظام كاميرا الرؤية المحيطية لركن السيارة، شاشة عرض على الزجاج الأمامي، التعرف على إشارات المرور، تحذير مغادرة المسار.

حصلت سيارة مرسيدس C180 على العديد من وسائل الترفيه القياسية، من أبرزها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وشاشة عرض رقمية مقاس 12.3 بوصة، وحدة تحكم بلوحة لمس، أندرويد أوتو و آبل كار بلاي ، ونظام ملاحة.

يتوافر طراز C180 بحزمة من وسائل الأمان القياسية المتقدمة بنظام يشد أحزمة المقاعد ويقلب النوافذ إذا اكتشفت المستشعرات تصادم وشيك من الخلف، تحذير الاصطدام الأمامي، الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، كشف المشاة، مراقبة حالة السائق، كاميرا الرؤية الخلفية، مراقبة النقطة العمياء.

أسعار مرسيدس C180 موديل 2021 في المغرب:

- الفئة الأولى Business بسعر 400 ألف دينار.

- الفئة الثانية Avantgarde بسعر 460 ألف دينار.

- الفئة الثالثة Avantgarde+ بسعر 485 ألف دينار.

- الفئة الثالثة AMG LINE بسعر 580 ألف دينار.

- الفئة الرابعة AMG LINE+ بسعر 670 ألف دينار.