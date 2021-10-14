إطلاق صاروخ على عناصر الجيش اللبناني.. مسلحو حزب الله ينتشرون بشوارع بيروت

أفادت وسائل الإعلام بقيام مسلحين باستهداف عناصر الجيش اللبناني وإطلاق قذيفة صاروخية عليهم في بيروت.

وذكرت شبكة "العربية" إن عناصر مسلحة من حزب الله وحركة أمل تنتشر في شوارع بيروت قرب مناطق الاشتباكات؛ وسط محاولات من الجيش منعها من دخول العاصمة.

وقد أفادت الوكالة الوطنية للأعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، باشرت بتكليف وإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن الاشتباكات التي تشهدها منقطة الطيونة، وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار تسببوا بسقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم.

وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى تجدد إطلاق النار ووقوع اشتباكات مسلحة وعنيفة بين عين الرمانة والشياح في بيروت، ومنطقة سن الفيل حيث مقر حزب القوات اللبنانية؛ كما شهدت منطقة الطيونة ببيروت إطلاق قذائف صاروخية وتواجد عشرات القناصين على أسطح المنازل، وذلك بالرغم من تحذير الجيش وانتشار الدبابات في العاصمة.

وبدوره، يقوم الجيش اللبناني بإطلاق النار على قناصة في منطقة الطيونة ببيروت.

هدد الجيش اللبناني اليوم، الخميس، بإطلاق النار على أي مسلح في طرقات بيروت، وذلك بعد سقوط قتلى وجرحى خلال مظاهرة مطالبة بتنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، طلب الجيش اللبناني من المدنيين إخلاء الشوارع في منطقة الطيونة ببيروت، وقم بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الاشتباك.

وأعلن أنه تمكن من اعتقال أحد مطلقي النار والقناصة في العاصمة بيروت؛ مؤكدا أنه سيتم اطلاق النار على أي مسلح يطلق النار في العاصمة اللبنانية.

وانتشر الجيش اللبناني بشكل مكثف في العاصمة اللبنانية وقام بتطويق المنطقة التي شهدت اطلاق النار للسيطرة على العنف، وتسيير دوريات في منطقة الاشتباكات.