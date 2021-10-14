عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صاروخ على عناصر الجيش اللبناني.. مسلحو حزب الله ينتشرون بشوارع بيروت

مسلحو حزب الله ينتشرون
مسلحو حزب الله ينتشرون في بيروت

أفادت وسائل الإعلام بقيام مسلحين باستهداف عناصر الجيش اللبناني وإطلاق قذيفة صاروخية عليهم في بيروت.

وذكرت شبكة "العربية" إن عناصر مسلحة من حزب الله وحركة أمل تنتشر في شوارع بيروت قرب مناطق الاشتباكات؛ وسط محاولات من الجيش منعها من دخول العاصمة.

وقد أفادت الوكالة الوطنية للأعلام، التابعة لوزارة الإعلام اللبنانية، ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، باشرت بتكليف وإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن الاشتباكات التي تشهدها منقطة الطيونة، وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار تسببوا بسقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم.

وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى تجدد إطلاق النار ووقوع اشتباكات مسلحة وعنيفة بين عين الرمانة والشياح في بيروت، ومنطقة سن الفيل حيث مقر حزب القوات اللبنانية؛ كما شهدت منطقة الطيونة ببيروت إطلاق قذائف صاروخية وتواجد عشرات القناصين على أسطح المنازل، وذلك بالرغم من تحذير الجيش وانتشار الدبابات في العاصمة.

وبدوره، يقوم الجيش اللبناني بإطلاق النار على قناصة في منطقة الطيونة ببيروت.

هدد الجيش اللبناني اليوم، الخميس، بإطلاق النار على أي مسلح في طرقات بيروت، وذلك بعد سقوط قتلى وجرحى خلال مظاهرة مطالبة بتنحية قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.

ووفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، طلب الجيش اللبناني من المدنيين إخلاء الشوارع في منطقة الطيونة ببيروت، وقم بإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الاشتباك.

وأعلن أنه تمكن من اعتقال أحد مطلقي النار والقناصة في العاصمة بيروت؛ مؤكدا أنه سيتم اطلاق  النار على أي مسلح يطلق النار في العاصمة اللبنانية.

وانتشر الجيش اللبناني بشكل مكثف في العاصمة اللبنانية وقام بتطويق المنطقة التي شهدت اطلاق النار للسيطرة على العنف، وتسيير دوريات في منطقة الاشتباكات.

 

اخبار العالم الجيش اللبناني اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن بيروت مسلحي حزب الله

ترشيحاتنا

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة.. ورأس المال السوقي يربح 3.2 مليار جنيه

لجنة علمية للتغيرات المناخية .. مصر تتولى رئاسة مجلس وزراء البيئة العرب

ما معنى التعوذ من قهر الرجال؟.. الإفتاء تجيب

أول هاتف من هونر مزود بخدمات Google Mobile.. إليك المواصفات

صادرات مصر من الملابس تنمو 44% لتصل إلى 1.26 مليار دولار خلال 8 أشهر

قبل زفافه بساعات.. شاهد | أفشة يرقص بـ "البرنص"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشار رئيس الوزراء: لا نقل لأي موظف يتعامل مع الجمهور إلي العاصمة الإدارية في المرحلة الأولى

شوبير يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب الشناوى

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

وزير التعليم ينفي مُخالفة محافظ جنوب سيناء لتعليمات «ربط الكتب بالمصاريف».. ويؤكد: المحافظة ستدفعها بدلًا من بعض الطلاب.. ومش كل المحافظات تقدر تعمل كده

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

طلع غطا عربية.. بيان عاجل من الداخلية حول لغز ميكروباص الساحل

زيادة كل عام.. رئيس التأمينات الاجتماعية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

فيديو

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

فيديو جراف| سيارات إغاثة.. كيف تتعامل الدولة مع الطرق والمحاور الرئيسية

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

أزمات محمد رمضان.. رقص مع المضيفات وصورته في كتاب الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ