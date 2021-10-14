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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الخارجية" عن الأوضاع في لبنان: لابد من الابتعاد عن العنف تجنباً لشرور الفتنة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى لبنان، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث اليوم.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن مصر تدعو الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنباً لشرور الفتنة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه فى إطار الالتزام بمحددات الدستور والقانون بما يصون استقرار البلاد وأمنها ويحفظ مقدرات شعبها الشقيق ويخرجه من دائرة الأزمات المفرغة.

 

وأكد المتحدث الرسمي، أنه على الحكومة ومؤسسات الدولة الاضطلاع بمسؤولياتها فى إدارة البلاد وحل الأزمات واستعادة الاستقرار حتي يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان على المضي قدماً صوب مستقبل أفضل.

وزارة الخارجية المجتمع الدولي الخارجية مصر لبنان السفير أحمد حافظ مؤسسات الدولة أحمد حافظ

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