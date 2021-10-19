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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات رينو سيمبول موديل 2021 في تونس

أسعار ومواصفات رينو
أسعار ومواصفات رينو سيمبول موديل 2021 في تونس

استطاعت شركة رينو الفرنسية أن تحقق شعبية كبيرة لها داخل السوق التونسي، من خلال سياراتها سيمبول موديل 2021 لما تتضمنه من إمكانيات متعددة، وفئات مختلفة التجهيزات .

وتتميز السيارة رينو سيمبول موديل 2021 ، بتصميم عائلى من فئة السيارات السيدان ، التى تلقى ترحيبا كبيرا من الجمهور العربي والتونسى بالتحديد .

تأتي سيارة رينو سيمبول موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة  102 حصان، و يبلغ العزم الأقصى للسيارة 128 نيوتن .متر عند 3000 لفة في الدقيقة، اقصى سرعة للسيارة 175 كيلو متر، سعة خزان الوقود 50 لتر، يبلغ معدل استهلاك الوقود 6.3 لتر كل 100 كيلو متر.

دعمت سيارة رينو سيمبول موديل 2021 بنظام الفرامل ABSمانعة الانغلاق، والتحكم الإلكتروني EBD، يوجد نظام ايموبليزر لمنع سرقة السيارة، يوجد بالسيارة النظام الذكي للمساعدة في الركن، يوجد خاصية التنبيه بإصدار صوت في حالة نسيان غلق السيارة، يوجد وسائد هوائية وللراكب الأمامي.

تضمنت السيارة رينو سيمبول موديل 2021 بالعديد من الرفاهية و الانسيابية، منها إضاءة نهارية مصابيح ضباب أمامية وخلفية ،مرايات كهربائية جانبية مدعومة بشريط ليد، يوجد بالسيارة إمكانية غلق وفتح الأبواب عن بعد.

وتحتوي سيارة رينو سيمبول موديل 2021 بجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، وبها مدخل USB/ AUX، يوجد نور بالشنطة الخلفية، بها إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة الشنطة الخلفية، وعجلة قيادة من الجلد يمكن تعديل ارتفاعها، الاتصال مع الهاتف من خلال البلوتوث.

أسعار رينو سيمبول موديل 2021 في تونس:

الفئة الأولى COMFORT بسعر 42 ألف دينار.

الفئة الثانية ELEGANCE بسعر 43 ألف دينار.

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