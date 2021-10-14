السفارة الكويتية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

نقلت وكالة ‏"رويترز" عن وزارة الخارجية الكويتية بأن السفارة الكويتية في لبنان دعت مواطنيها هناك إلى المغادرة، داعية الراغبين في السفر على التريث.



وكانت سفارة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية أهابت بالمواطنين الكويتيين الموجودين هناك، التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتزام مقار السكن والتقيد بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية المختصة.

كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الحاجة لأية مساعدة أو الرغبة بالاستفسار من خلال الاتصال بهاتفي الطوارئ: 0096171171441 – 009611792902.