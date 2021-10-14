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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق مؤتمر بهية الرابع تحت عنوان "أحدث العلاجات الطبية في سرطان الثدي"

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظم مركز بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان مؤتمره الطبى تحت عنوان “أحدث العلاجات الطبية فى سرطان الثدى والتطور المستقبلي” للعام الرابع على التوالى لمناقشة أحدث ما توصل إليه الطب علمياً وعالمياً في علاج مرض سرطان الثدي.

 

يعقد المؤتمر سنوياً في جلسات نقاشية وعلمية مثمرة وورش تدريب للتوصل إلي ماهية التطورات العالمية والعلمية في موضوع سرطان الثدي وهو التخصص الذي تفردت به مؤسسة بهية منذ إفتتاحها إلي الآن.

 

أكد المهندس تامر شوقي رئيس مجلس أمناء بهية أن المؤتمر هذا العام يعد بمثابة توضيح وبرهنة لكل المهتمين بالشأن الطبي علي ما توصلت إليه بهية من معدلات مرتفعة للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بين السيدات.

 

وأضاف: مستشفى بهية زايد الذي من المزمع الانتهاء منه في ٢٠٢٣ سيعطي فرصة كبيرة لاستقبال عدد أكبر من المحاربات وطمأنة الآلاف من السيدات.

 

وأكد د.محمد عمارة المدير التنفيذي لمركز بهية حرص المستشفى على الوصول إلى أحدث الأساليب العلمية في علاج سرطان الثدي والابحاث الطبية.


وأضاف ان المؤتمر هذا العام يشارك فيه ١٢ محاضرا من خارج مصر وحضور أطباء متخصصين من مصر وخارج مصر من عده دول.

 

من جانبها قالت الدكتورة أماني هلال رئيس قسم الأورام بمركز بهية ورئيس المؤتمر ان سرطان الثدي هو أكثر الأنواع انتشاراً لدى السيدات مشيرة لأهمية الكشف المبكر ما يؤدي إلي نسبة شفاء  تصل إلي ٩٦٪؜ وبالتالي تكون تكاليف علاجه اقل بكثير.

 

وأشارت إلي أهمية المؤتمر الطبي هذا العام الذي يضم كوكبة من الأساتذة والخبراء فى تخصص الأورام جانب أكبر أساتذة مصريين فى هذا المجال وسوف يشهد المؤتمر جلسات نقاشية حول احدث ما وصل له العالم لتشخيص وعلاج أورام الثدى وذلك على مدار يومى 14 و15 أكتوبر .

 

وتابعت هلال: حاولنا عمل جلسات كاملة خلال المؤتمر منها عن أورام الثدي الوراثية بعد ملاحظة ارتفاعها في السن الصغيرة وكذلك الاكتشاف المبكر في مراحله الأولية والأدوية الجديدة والاكتشافات الحديثة والتقنيات المتطورة وورش عمل خاصة بالصيدليات الإكلينيكية والجراحة.

 

وتابعت: كل اتجاهاتنا تنصب في الاكتشاف المبكر  والتوعية بأهميته بعد أن تطور كثيرا وهدفنا الوصول إلى نسبة شفاء تقترب من النسب العالميه للشفاء من سرطان الثدي.

 

ومن جانبها قالت د. جيلان  أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة بهية: ان اختيار  هذا التوقيت لعقد المؤتمر الطبي الرابع لمركز بهية جاء في الوقت المناسب بالتزامن مع أكتوبر الوردي شهر التوعية بسرطان الثدي.

 

وتابعت د. جيلان أحمد أن حلم بهية بدأ منذ ٦ سنوات وقد بدأنا بالدور التوعوي والتعليمي والتدريبي وكان لابد من مواكبة تزايد نمو سرطان الثدي المتسارع ونسابق الوقت لعلاج كل سيدات مصر.

 

ويحرص مركز بهية باستمرار على تنشيط عملية التدريب وإقامة المؤتمرات وتبادل الأبحاث لخدمة تخصص طب الاورام وإضافة كل ما هو جديد فى هذا المجال.

سرطان الثدي علاج سرطان الطب التخصص الأساليب العلمية

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