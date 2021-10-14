أيمن أبو العلا: بعض الأطباء يتعرضون للظلم بسبب وجود مضاعفات لدى المرضى

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية إن من حق المريض أن يرفع دعوى جنائية عندما يحدث من الطبيب أخطاء.

وتابع أبو العلا خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدى ببرنامج "بدون حظر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه يجب حماية الطبيب والمريض ولا يتم العمل على حماية طرف دون الآخر.

وأشار إلى أن هناك بعض الأطباء يتعرضون للظلم بوجود مضاعفات والمريض لا يعرفها وإذا كان المريض على علم بها يكون الموضوع به شفافية.



ولفت أبو العلا إلى أنه استعان برأى نقابة الأطباء فى قانون المسئولية الطبية وأن القانون وجه بتشكيل جهة للمسئولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبي في قضايا الإهمال الطبي.



وأكد أيمن أبو العلا، أن القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي،معقبا:" لو الطبيب أخطأ طبيا فهذه جريمة ويجب العقاب عليها.

وأوضح النائب، أن القانون نص على الحبس الاحتياطى للطبيب الذى أخطأ ولكن بأمر من النائب العام، لافتا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم حالة الفوضى بين مسئولية الطبيب وحقوق المريض أنه حال اقرار القانون سيتم إنشاء لجنة عليا تضم نقيب الأطباء ورؤساء الجامعات لنظر شكاوى المرضى وحل المشاكل الطبية.



وتابع: "قانون المسئولية الطبية مهم للغاية وهناك اهتمام من الدولة به لأنه يحل الكثير من المشاكل غير المنظمة وأعتقد أنه ستكون هناك موافقة من الحكومة وتوافق مع المجلس لإصداره، متوقعا أن يصدر القانون حال الموافقة عليه خلال شهرين أو ثلاثة.