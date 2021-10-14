بالفضي اللامع.. ليلي علوي بإطلالة أنثوية في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

حرصت الفنانة ليلي علوي على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الخامسة، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

إطلالة ليلي علوي في مهرجان الجونة



وظهرت ليلي علوي وهي ترتدي فستانا طويلا باللون الفضي بأكمام طويلة للغاية بتصميم مميز من منطقة الأكتاف والذراعين والصدر، وقامت بإختيار حقيبة باللون الأسود اللامع وحذاء بنفس بلون يتناسب مع تفاصيل إطلالتها .



وقامت ليلي علوي بترك خصلات شعرها إلى منسدلة عبر اكتافها وظهرها بتسريحة ويفي مميزة وناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

ليلي علوي





وأبرزت ليلي علوي إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، بوضع الآي لاينر والكحل الأسود والماسكرا، والأي شادو بالألوان الترابية ، مع أحمر شفاه باللون الأحمر الناري .



أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي 22 من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.



وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.



وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.



وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.



وأكد انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجانات الدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.



فيما أكد المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن هذا العام في وضع أفضل من حيث الاستعداد لمهرجان الجونة، مشيرا إلى أن الصناع والموزعين والمنتجين زادت ثقتهم في المهرجان.