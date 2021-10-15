عادل شعبان: مستعد لمساعدة و دعم مرضى الشلل الدماغي.. وهذه أمنيتي من الرئيس في يوم الهمم

قد تظن أنك سمعت الكثير عن حكايات الأبطال وروايتهم الخارقة، إلا أنه هذه المرة بطلنا له قصة خاصة ومختلفة كثيرا عما سمعت أو رأيت من قبل ، وحيث أن الله قد خلق في الاختلاف رحمة إلا أن هذه المرة هي رحمة وأيضا معجزة، فبطلنا هو مهندس برمجيات مصري مصاب بالشلل الدماغي الدماغي منذ ولادته، استطاع أن يصل بهمته ومثابرته لكبرى شركات التكنولوجيا في العالم.

المهندس المصرى عادل على شعبان، مهندس البرمجيات بشركة أمازون العالمية يحكى في مقابلة خاصة لموقع صدى البلد- وفي حوار هو الأول من نوعه في مصر حيث كان قد أجرى معنا ومع عدد من القنوات التلفزيونية الأخرى مقابلات عبر الفيديو من هولندا، وعن رحلته المليئة بالمغامرات وكونه أحد أصحاب الهمم الذين تفوقوا ليس فقط على مشكلاتهم الصحية وإنما على أقرانهم من الشباب "السليم جسمانيا ".

يكشف عادل شعبان لصدى البلد عن كواليس اختياره في مؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب وعن خططه القادمة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وعن استعداده للمشاركة في فعاليات التنمية المقامة من الدولة، وكذلك أمنيته في يوم الهمم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المهندس عادل شعبان يتحدث لموقع صدى البلد

الصعوبات التي مر بها عادل شعبان حتى وصوله لأكبر الشركات العالمية

وتحدث عادل شعبان عن الصعوبات التي مر بها منذ أن كان طفلا صغيرا في المدرسة وبعد رحلة طويلة من الإجراءات من أجل الحصول على موافقة من الإدارة التعليمية التابعة له لإدراجه في المدرسة، وتشكيل لجنة خاصة له في كل الامتحانات حيث لم يكن يستطع أداء الامتحانات بدون مساعدة، إلى أن وصل المرحلة الثانوية ليحصل على مجموع متميز ٩٧٪؜ ، شعبة علمي رياضة ليحقق حلمه ويلتحق بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس ويتخرج فيها بتقدير جيد جدا ، ليدخل بعدها سوق العمل والذي مثل له معاناة كبيرة .

وأخبرنا شعبان بأنه تقدم ل٢٠ مقابلة عمل للحصول على وظيفة، وتم رفضه، وكما أخبرنا لم يكن الرفض مباشرا ، لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن كان يأتي دائما بمبررات غير مباشرة ، إلى أنه وفي المقابلة العشرين تدخل أحد مسئولي الشركات لإنقاذه وتحدى إدارة الموارد البشرية في الشركة ليتم تعيين شعبان على مسؤوليته الخاصة، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة في حياته لينطلق منها بعد ذلك لأكبر الشركات العالمية.

واستطاع المهندس العبقري بفضل تدرجه في المناصب في الشركات المصرية واثبات وجوده بعد وصوله لقائد فريق " team leader” ليتلقى عرض من شركة بوكينج العالمية التي ظل يعمل بها ٣ سنوات ليصل بعدها لشركته الحالية أمازون التي التحق بها منذ شهر أغسطس الماضي .

ونصح الطلاب الخريجين في مجال هندسة البرمجيات أو لم لديهم الطموح في الالتحاق بكبرى الشركات العالمية بضرورة التركيز على وجود مهارات تقنية لدى الشخص المتقدم ، وكذلك القابلية لتعلم مهارة تقنية جديدة لا يعرفها ، بالإضافة لتمتعه بروح الإبداع التي تمكنه من ايجاد حلول غير تقليدية ، وقدرته على حل المشكلات.

الإعلام المصري يسلط الضوء على قصة عادل شعبان لتتم دعوته لحضور مؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب

موقع صدى البلد يكرم مهندس البرمجيات عادل شعبان

وفي الأسابيع القليلة الماضية، سلط الإعلام المصرى على قصة نجاح المهندس المصرى عادل شعبان وتفوقه في كبرى الشركات العالمية، وكان موقع صدى البلد من أوائل وسائل الإعلام المصرية التي أبرزت قصة نجاحه، ليتلقى بعدها شعبان دعوة لحضور مؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب والذي ترعاه عددا من الوزارت والهيئات الحكومية منها وزارة الشباب والرياضة، وعبر شعبان عن فخره بدعوته للمؤتمر ليحكي تجربة نجاحه، ورحبت شركة أمازون والتي يعمل شعبان بها حاليا عندما أبلغهم بأنه قد تمت دعوته لأحد المؤتمرات الكبرى في مصر وشجعته على السفر لحضور المؤتمر ، كما أخبرته الشركة بأنها فخورة به أيضا .



وأكد عادل شعبان أنه على أتم لاستعداد لمساعدة مصر والحكومة المصرية في الخطط التنموية التي يتم العمل عليها حاليا، خاصة تلك التي أعلن عنها وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، لأول مرة في مؤتمر المسئولية المجتمعية للشباب، بإنشاء اتحاد نوعي للخدمة المجتمعية لدعم خطط التنمية التي تقوم بتنفيذها الدولة.

وقال شعبان إنه سيقوم بالمساهمة والمساعدة بكل ما يستطيعه في مجال عمله لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه يرحب بأي دعوى سواء من الدولة أو من الشركات الخاصة للعمل على خدمة المجتمع ومساعدة ذوي الاحتياجات.

وتحدث عن أهمية الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة مؤكدا أنها نواة أى اقتصاد قوي ،كما أنه يؤيد فكرة الشركات الناشئة وتقديم الدعم لها بشكل مستمر سواء من المستثمرين والشركات الخاصة او الدولة حيث أن هذه الشركات تتعرض لمخاطر كبيرة إذا لم يتم دعمها ، مشيرا إلى أنه سيأخذ هذه الخطوة مستقبلا وأنه يقوم بالتخطيط حاليا لمشروعه الخاص .

المهندس عادل شعبان في ضيافة موقع صدى البلد



عادل شعبان يتعهد بمساعدة مرضى الشلل الدماغي شخصيا



وتعهد شعبان أنه مستعد تماما لتقديم العون بشكل شخصي لأي مصاب بالشلل الدماغي، وأخبرنا أنه في الفترة الأخيرة اتصل به أولياء أمور لأطفال مصابون بالمرض وطلبوا منه النصيحة لكيفية التعامل الصحيح مع الأطفال سواء في التربية أو الدراسة، وذلك لحين اطلاق مبادرة خاصة من قبله لمساعدة الاطفال والشباب للتغلب على الشلل الدماغي.





دور الأسرة والثقافة والاعلام في معالجة قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة

ونوه شعبان على أهمية الوعي والثقافة المجتمعية ودورها في تحويل ذوي الاحتياجات الخاصة من أشخاص قد يشكلون عبئا على الأسرة إلى أشخاص مثمرين ومعيلين للأسرة نفسها، مؤكدا أن النظرة السلبية تجاه ذوي الاحتياجات تمثل عبئًا نفسيا كبيرا وكثيرا ما تعوق عن النجاح ، وأنه بشكل شخصي تعرض للتنمر من بعض الأشخاص ، حتى أن هناك بعض والعبارات المسيئة التي لا يستطيع نسيانها حتى الآن .

وأشار إلى الدور الذي لعبته أسرته وكيف أنها كانت داعما كبيرا له وأنها بذلت جهدا كبيرا ليصل إلى مثل هذه النجاحات، في ظل أن هناك أسر أخرى تعبر أطفالها عبءا وتحرمهم من حقوقهم الطبيعية في التعليم والعمل وأيضا ترفض تزويجهم.

وأكد أن هناك مشكلتين أساسيتين تقفان عائقا في طريق ذوي الاحتياجات الخاصة وهما المدارس والطرق ، حيث أنه لا توجد مدارس مخصصة بشكل كاف لتتناسب وجميع ذوي الاحتياجات وكذلك الطرق الغير مؤهلة .

وثمن شعبان الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة في مجال الطرق وما تشهده البنية التحتية عموما في مصر ، إلا أنه يجب التركيز على طرق مخصصة لذوي الاحتياجات أثناء تنفيذ هذه الطرق.



وأضاف أننا لا يزال أمامنا سنوات طويلة من النشر الوعي في الإعلام والمجتمع لنصل إلي مرحلة مقبولة من توفير الأساسيات التي يحتاجها ذوو الاحتياجات، حيث يجب التركيز على تقبل الآخر ، وتوفير أكبر عدد من مدارس الدمج وتطويرها ، وتأهيل المدرسين ليستطيعوا التعامل نفسيا مع الطلاب .

أمنية عادل شعبان في اليوم العالمي لذوى الهمم من الرئيس عبدالفتاح السيسي



وعن سؤاله عما يتمنى من الدولة في اليوم العالمي لذوى الهمم، قال شعبان إنه يتمنى من الرئيس عبدالفتاح السيسي الاهتمام بتوفير طرق ممهدة بشكل أكبر رغم توفير ذلك في عدد من المناطق والطرق ، وكذلك التركيز في الإعلام على مشكلات ذوي الاحتياجات وقضاياهم ، وأيضا تخصيص أعمال فنية في السينما والتلفزيون للتركيز على هذه القضايا، وأيضا إطلاق المبادرات لتغيير النظرة المجتمعية لذوي الاحتياجات.

وأما عن قضية الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر أكد شعبان أنه لا يريد ارتداء النظارة السوداء ولا الوردية وأن مسألة توفر كل شيء لفئة معينة سواء لأصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم لا يوجد في أى دولة بنسبة ١٠٠٪؜ حتى دول العالم المتقدم لا يزالون يعانون من عدم توفر كل شيء، ولكن الأهم هو البدء في هذا الأمر، وأن الدول الكبرى لا تزال حتى الآن تناقش مثل هذه القضايا.

المهندس عادل شعبان يتحدث لموقع صدى البلد



وصرح شعبان عما تناقلته قناة الجزيرة مفيما يخص الموقف الذي تعرض له في مطار القاهرة أكد بانه كان استغلالا سيئا للموقف، ولا يعبر عن حقيقة ما حدث ولا وجهة نظره الشخصية، وكذلك على عكس إرادته، وقال إن قناة الجزيرة أخذت منشورا كتبه على صفحته الشخصية ب "فيسبوك" يطلب فيه المساعدة في حل مشكلة حدثت معه في مطار القاهرة، وقامت الجزيرة بنشرها بقصد الإساءة لشركة مصر الطيران، على خلاف الحقيقة وخلاف ما حدث.



وأكد شعبان أنه بمجرد وصوله مطار القاهرة قادما من هولندا وجد مندوبا من شركة مصر للطيران وقال له المندوب أنه قد تم انتدابه من قبل وزير الطيران ليعتذر له عما حدث، وأن هذا الأمر كان استثنائيا فقط، ووعده بعدم تكراره.



المهندس عادل شعبان في ضيافة صدى البلد

وعن الأخبار السعيدة التي حدثت مؤخرا له-والذي قرر أن يختص موقع صدى البلد به - أعلن شعبان خطبته وصرح لصدى البلد أنه لم يكن يتوقع أن يتحقق حلمه ويلتقى بشخص مثل خطيبته "دارين" التي منذ أن ظهرت في حياته وتغير كل شيء للأفضل، وأنه يقدر شخصيتها ويكن لها كل الاحترام والتقدير ، كما يستعد هو وخطيبته لإجراء عقد القران قريبا.