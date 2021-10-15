باقة 300 ألف لـ 5 سيارات SUV موديل 2021 في مصر.. صور

يضم السوق المصري للسيارت باقة متنوعة من موديلات 2021، ومن بينهم فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، والتي قابلت شعبية كبيرة داخل السوق المصري خلال الفترة الاخيرة نسبة إلى العديد من المقاومات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV موديل 2021 ضمن باقة الـ 300 الف جنيه.

1 – شيري تيجو 7 موديل 2021

تستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 145 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات.

وتأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4505 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1837 مم، و 1670 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 414 لتر، بالاضافة إلى شبكات امامية متعددة الماقطع الهوائية، وجنوط رياضلغ قياسها 18 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، مصابيحج امامية حادة المظهر.

أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 282,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 306,000 جنيه.

2 – جاك JS4 موديل 2021

دعمت السيارة جاك JS4 موديل 2021 بمحرك 4 سليندر سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج قوة 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

وتحتوي السيارة جاك JS4 موديل 2021 على عدد يصل إلى 6 وسائد هوائية، مع مستشعرات ركن، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و مكابح EBD، و خاصية متابعة ضغط الاطارات، وبرنامج المساعدة على تجاوز المرتفعات، بالاضافة إلى كاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.

أسعار السيارة جاك JS4 موديل 2021 في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل DELUXE 2021 محرك 1500 CC تربو بسعر 285,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل UTLIMATE 2021 محرك 1500 CC تربو بسعر 305,000 جنيه.

3 – ام جي RX5 موديل 2021

دعمت السيارة بفرامل ABS، و EBD، و نظام التوازن الالكتروني ESP، وفراميل يد كهربائية، و منظومة الوسائد الهوائية، مع شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، بينما ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة، بالاضافة غلى فتحة ستقف بانوراما للفئة كاملة التجهيزات.

وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 9.87 ثانية، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 169 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، مع ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات.

أسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل CLASSIC 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 324,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 344,990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 374,990 جنيه.

4 – سانج يونج تيفولي موديل 2021

ترتكز السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2021 على جنوط 18 بوصة، مع مصابيح نهارية LED، وتحتوي من الداخل على شاشة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 9 بوصة، مع قياسات هيكلية بلغت 4480 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1810 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع لـ 720 لتر.

وحصلت السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2021 على محرك 1600 سي سي 4 سليندر، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 128 حصانا، وعزم اقصى للدوران 160 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكي الاداء سداسية السرعات تدفع السيارة من 0 لـ 100 خلال 12.7 ثانية.

أسعار السيارة سانج يونج تيفولي موديل 2021

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1600 CC بسعر 315,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SPORT 2021 محرك 1600 CC بسعر 360,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TURBO SPORT 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 380,000 جنيه.

5 - سيتروين C3 اير كروس موديل 2021

ترتكز سيتروين C3 اير كروس موديل 2021 على عجلات رياضية تتراوح قياساتها بين 16 إلى 17 بوصة، بينما تأتي بمساحة تخزين قدرها 410 لتر، ونسبة طول بلغت 4154 مم، وبعرض يقدر بـ 1824 مم، بارتفاع يبلغ 1579 مم، بالاضافة إلى فرامل ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، وخاصية التوازن الإلكتروني ESP.

وتنطلق السيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2021 عبر محرك بسعة 1200 سي سي تيربو، قادر على انتاج 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 205 نيوتن/متر،متصل بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 5.4 لتر لكل 100 كم.

أسعار السيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LIVE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 304.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FEEL 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 334.900 جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SHINE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 374.900 جنيه.