بالأسعار.. أرخص 5 سيارات في مصر | صور

يشكل عامل السعر أهمية كبيرة لدى العديد من الأشخاص الراغبين في اقتناء سيارة جديدة، وذلك وفقًا للميزانية الشرائية الخاصة بكل فرد، بينما يضم السوق المصري للسيارات باقة من الطرازات التي تتميز بالاعتمادية إضافة إلى الكثير من القدرات، إلى جانب تقدمها بسعر مناسب أيضا.

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ارخص 5 سيارات في مصر.

1 - زوتي Z100

تأتي السيارة بمحرك سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصان، مع 90 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود بنسبة تقدر بـ 5.3 لتر و ذلك عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر، و تستمد أوامر الانطلاق عبر ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

و تقدم السيارة زوتي Z100 عبر فئة واحدة من التجهيز و بقيمة قدرها 120 الف جنيه.

2 - سوزوكي التو موديل 2021

تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سليندر، سعة 800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 47 حصان، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 68 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات من خلال تلك القدرات تتسارع السيارة من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال 20 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي التو موديل 2021 بقيمة قدرها :

الفئة الأولى مانيوال موديل 2021 محرك 800 سي سي بسعر 121 ألف جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل SCREEN 2021 محرك 800 سي سي بسعر 126 ألف جنيه.

3 - بي واي دي F3 موديل 2021

تعمل السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد أوامر التسارع من خلال محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 108 حصان، و عزم اقصى للدوران بقدر بـ 145 نويتن/متر، متصل بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات.

و تقدم السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 بقيمة قدرها 174 الف جنيه.

4 - شانجان ALSVIN موديل 2021

تضم السيارة شانجان ALSVIN موديل 2021 محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة 101 حصان، و 135 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، إلى جانب قدرات فنية اخرى للإصدارات الأعلى تجهيزًا.

و تبدأ السيارة شانجان ALSVIN موديل 2021 من 169.900 جنيه.

5 - شيري اريزو 5 موديل 2021

حصلت السيارة على العديد من التقنيات الفنية مع اختلاف الفئات المقدمة، بينما تأتي الفئة الأولى بمحرك رباعي الاسطوانات، يستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة يدوي من 5 نقلات، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4572 مم للطول، و بعرض يقدر بـ 1825 مم، و 1482 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تتسع إلى 340 لتر.

و تبدأ أسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2021 من 176.900 جنيه.