مايا دياب أبرزهن.. شاهد أغرب الفساتين في افتتاح الجونة

انطلقت مساء يوم الخميس حفل إفتتاح مهرجان الجونة السنيمائي بدورته الخامسة في عام 2021، وقد اعتادت العديد من نجمات الفن و المشاهير على الأهتمام بأختيار الفساتين التي تبرز و تجذب الأنظار نحو أناقتهم.

فقد يحدث عادة ما تختار بعض النجمات التصميمات الغير المألوفة سواء من خلال أختيار الأقمشة أو التصميمات الغريبة و الغير تقليدية.. فنرصد لكم من خلال السطور التاليه أغرب الفساتين في إفتتاح الجونة التي ظهرن بها الماشهير على السجادة الحمراء.

أغرب إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

-أروى جودة

ظهرت أروى جودة بفستان طويل ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الفضي الذي كشف عن قوامها الرشيق، ولم تتكلف أروى في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات ما منحها إطلالة بسيطة للغاية، فيما اختارت مكياجا وتسريحة شعر متناسقين مع فستانها.

-مايا دياب

ظهرت بإطلالة غريبة خطفت بها الانظار مرتديةً فستان باللون الاحمر الغامق البسيط واتسم ستايل الفستان بجانب مكشوف من الصدر والظهر وهو ما جعل اطلالتها جريئة وارتدت معه قبعه كبيرة الحجم ما منحها إطلالة غير تقليدية.

دينا الشربيني

تألقت دينا الشربيني على السجادة الحمراء بإطلالة ملفتة، وارتدت فستانا طويلا من اللون البرتقالي الذي يتناسب مع أجواء الجونة، أنتعلت دينا حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي و كلاتش بنفس اللون، و تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.

بوسي شلبي

ارتدت بوسي شلبي فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود، و اتسم التصميم بالذيل الطويل و قصير من الأمام، تزينت بوسي شلبي بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

انتشال التميمى

وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.

وأكد انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجانات الدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.

فيما أكد المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن هذا العام في وضع أفضل من حيث الاستعداد لمهرجان الجونة، مشيرا إلى أن الصناع والموزعين والمنتجين زادت ثقتهم في المهرجان.

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