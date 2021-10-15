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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة .. نيقولا معوض وزوجته على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي الدولي

نيقولا معوض وزوجته
نيقولا معوض وزوجته

تألق النجم  نيقولا معوض مع زوجته على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وخطف الثنائي الأنظار ببدلة بيضاء  أما زوجته فقد ظهرت في مرتها الأولى على السجادة الحمراء بفستان أسود أنيق ومميز من تصميم زهير مراد.

نيقولا معوض وزوجته 

وحاليًا يستعد نيقولا لتصوير فيلم الرعب جدران، للمنتج ياسر صلاح والمخرج محمد بركة ومن تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ويشارك نيقولا في بطولة الفيلم النجمة درة، يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه فيلم ماكو في أولى تجارب نيقولا معوض بالسينما المصرية، وقد حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتجاوزت إيراداته الـ 15 مليون جنيه مصري، كما يُعرض للنجم في الفترة الحالية مسلسل ع الحلوة والمرة، والذي تصدّر تريند منصة شاهد vip لأكثر من مرة خلال عرضه.

وقد انتهى نيقولا مؤخرًا من تصوير دوره في الفيلم الأميركي للمخرج الكبير لجورج ميلر، الحائز على أوسكار، والذي قدم الكثير من الأفلام المهمة مثل Mad Max وThe Witches of Eastwick وHappy Feet." ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه إما في نهاية العام أو بداية العام القادم، كما انتهى أيضًا من تصوير الفيلم الأمريكي His Only Son  في الولايات المتحدة، وينتظر إطلاقه قريبًا.

نيقولا معوض السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ع الحلوة والمرة أفلام نيقولا معوض مهرجان الجونة

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