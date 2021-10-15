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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش اللبناني يعلن اعتقال 9 أشخاص على خلفية أحداث الطيونة

أحداث لبنان
أحداث لبنان

أعلنت قيادة الجيش اللبناني، مساء الخميس، عن اعتقال 9 أشخاص، بينهم سوري، على خلفية أحداث الطيونة التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات.

وقالت قيادة الجيش في بيان نشرته وسائل إعلام لبنانية أنه بتاريخ 14 أكتوبر 2021 وأثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل اشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة-بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح".

وأضافت: "على الفور، عزز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللة، كما دهم عددا من الأماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين، بينهم سوري. بوشرت التحقيقات مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".

ولفتت قيادة الجيش إلى أنها أجرت اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، مجددة تأكيدها على عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات.

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الجيش اللبناني اعتقال 9 أشخاص أحداث الطيونة وسائل إعلام لبنانية منطقة العدلية لبنان

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