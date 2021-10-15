بـ كلمات تقطع القلب.. تامر حسنى يفرج هم أم تعول 5 أولاد يعانون من أمراض مزمنة

تامر حسنى يستجيب لسيدة تستغيث لعلاج أولادها

استغاثت سيدة تدعى حنان من قرية المجفف بمحافظة الشرقية، بأصحاب القلوب الرحيمة بعلاج أولادها الذين يعانون من أمرض خطيرة.



وكشفت الأم خلال فيديو منتشر على السوشيال ميديا أنها أم تعول 5 أولاد منهم مريض بالسرطان و آخر بفشل كلوى و الثالث توحد و الرابعة شلل فى يدها و الخامس بمرض فى الدم يلزم بتغيير دمه بـ استمرار، وأن أعمار أولادها من 27 لـ 11 عاما.



وجاء فى الفيديو أن الأم تعمل مزارعة، قامت ببيع كل ما تملكه، سواء عفش البيت، وأى شئ تمتلكه من مشغولات ذهبية، وأنها تعمل ليلا ونهارًا فى الزراعة من أجل سداد الديون التى أصبحت كثيرة، بسبب علاج الأولاد وجعلت هناك أحكام قضائية بالحبس عليها.



وأوضحت السيدة حنان خلال الفيديو أنها تسعى بمفردها بعد أن تخلت عنها عائلتها، ودخلت الأم المسكينة فى حالة بكاء شديد، :" نفسي عيالي تتعالج .. اختى كان عندها فرح ورفضت تعزمني عشان أنا فقيرة وعيالى مريضة".



واستكملت حديثها وهي تبكي:" خايفة من الأحكام الكثيرة عليا، ونفسي حد يعالج أولادي والنبي".



وبعد أن انتشر الفيديو جاءت الاستجابة من الفنان تامر حسني، الذى تواصل مع السيدة بنفسه، وقام بـ سداد الأموال الخاصة بالديون، ورفض تامر أن يتحدث عن الأمر بأى شكل من الأشكال.



وكشفت حنان، بعد تواصل الفنان تامر حسنى معها:" ربنا يفرج همك يا تامر يا حسنى فى الدنيا و الأخر، زي ما فرجت همي، وسددت ديني.. ربنا يسعدك يارب زي حققت لنا الفرحة، وربنا يسترك فى الدنيا و الأخرة.. ربنا يباركلك فى والدتك و فى أولادك".



وتابعت حنان :" نفسى أشوفك يا أستاذ تامر حسنى، وربنا يخليك لينا يارب".



كما قال أحد الأولاد :" ألف شكر يا فنان يا كبير.. ربنا يخليك يارب.. نفسي أشوفك وحقق لي حلمي".



وفى نفس السياق بعث تامر حسنى رسالة للأم المسكينة جاء فيها:" يا أستاذه حنان أنا مصدقك من غير من أعرف أى حاجة و دى هدية ربنا ليكى أنه يفرج همك و ربنا يقويكى و ينصرك بـ أولادك اللى هتدخلى بيهم الجنة إن شاء الله و هتعرفى ساعتها إنهم كانوا هدية فى الدنيا علشان تدخلى بيهم الجنة و سلام لكل أولادك حبايب قلبي ربنا يشفيهم ويكرمهم ويفرح قلبك بيهم ".