السيطرة على حريق شب في عقار بقليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق شب بعقار بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب دون خسائر بالأرواح أو إصابات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وانتدبت المعمل الجنائى لفحص مكان الحريق لبيان أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بعقار بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بالأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق على مساحة 150 متر غير مأهول بالسكان يستخدم كمخزن لبكرات لاصقة بدون ترخيص ملك "ب ز ش" 66 سنة بالمعاش.

كما تبين أن الحريق نشب بكمية من البكرات اللاصقة الموجودة بالطوابق العلوية الثلاثة، كما أتت النيران على الكراتين المخزنة بالعقار ولم ينتج عن الحريق ثمة خسائر بالأرواح.

من ناحية اخرى امرت نيابة قليوب فى القليوبية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة الأسلحة النارية والذخيرة ، كما امرت النيابة التحفظ على المضبوطات.

وكانت المعلومات قد وردت لرئيس مباحث مركز شرطة قليوب تفيد بقيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة المركز بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

على الفور، تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بالمنطقة محل سكنه وبحوزته 5 فرد محلي و3 طبنجات محدثة صوت وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة والذخائر بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة واحيل المتهم للنيابة فامرت بحبسه وتولت التحقيق.