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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عودة الدراسة.. بريطانيا تعلن زيادة عدد إصابات كورونا بين الأطفال

بريطانيا تعلن زيادة
بريطانيا تعلن زيادة عدد إصابات كورونا بين الأطفال

كشفت دراسة أن معدل الإصابة بمرض كورونا بين الأطفال في إنجلترا زاد في سبتمبر بعد العودة إلى المدارس من عطلة الصيف، وهو ما أبقى الإصابات مرتفعة وإن كانت تراجعت بين البالغين.

 

وتسجل بريطانيا في الوقت الراهن أعداد إصابات أعلى من بقية البلدان الغربية، لكن الإصابات لم تزد مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الصيف بعد العودة إلى المدارس في سبتمبر على الرغم من ارتفاع الإصابات بين الأطفال.

 

وكشفت الدراسة التي أشرفت عليها كلية إمبريال كوليدج لندن أن معدل انتشار الإصابة في الفئة العمرية بين 13 و17 عاماً بلغ 2.55 بالمئة بين 9 و27 سبتمبر، بينما بلغ معدل الانتشار في المرحلة العمرية بين 5 أعوام و12 عاماً 2.32%. وكان معدل الانتشار في جميع فئات العمر بين البالغين أقل من 1%.

 

من 24 أكتوبر.. بريطانيا تخفف قواعد السفر الخاصة بكورونا

المعاناة مستمرة .. فيروس كورونا يعصف بـ بريطانيا

وقالت الحكومة البريطانية، الخميس، إنه اعتبارًا من 24 أكتوبر الجاري، لن يضطر المسافرون القادمون إلى بريطانيا، الذين تم تطعيمهم بالكامل، إلى إجراء اختبارات فيروس كورونا باهظة الثمن.

 

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قامت الحكومة البريطانية، خلال الشهر الماضي، بتخفيف قواعد السفر الدولي إلى بريطانيا لتعزيز حركة السياحة.

 

وقالت الحكومة إنه اعتبارًا من 24 أكتوبر، وهي بداية إجازات نصف الفصل الدراسي في معظم أنحاء بريطانيا، يمكن للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل ومعظم الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا القادمين من دول ليست مدرجة في القائمة الحمراء إجراء اختبار “التدفق الجانبي” قبل يوم فقط من السفر، بدلاً من اختبار PCR باهظ الثمن.

 

وتعتبر اختبارات “التدفق الجانبي” أرخص وتوفر نتيجة أسرع.

 

وقالت وزيرة الدولة لشؤون النقل، جرانت شابس، في بيان “إن التخلص من اختبار PCR الإلزامي المكلف سيعزز حركة السياحة ويمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تشجيع الناس على حجز الإجازات”.

بريطانيا الاطفال كورونا الدراسة المدارس

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