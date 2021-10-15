ضبط 25 تاجر مخدرات بحملة أمنية في القليوبية

ألقت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية فى القليوبية القبض على 25 تاجر مخدرات و9 بلطجية بحوزتهم 15 قطعة سلاح نارى.

جاء ذلك خلال حملة امنية شنتها ضباط المركز استهفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وتجار المخدارت واحيل جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد قيام حملة امنية مكبرة استهفت البؤر الاجرامية وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وتجار المخدرات.

أسفرت الحمله عن ضبط 9 بلطجية بحوزتهم 15 قطعة سلاح نارى وضبط 25 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة وضبط 5متهمين مطلوب ضبطهم فى قضايا متنوعة كما تمكنت الحملة من تنفيذ 7253 حكم قضائى متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.