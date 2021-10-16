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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: تدريب العاملين وفقا لـ المنظومة الرقمية ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين

التحول الرقمي
التحول الرقمي

أكدت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، مشيرة إلى إنه تم ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها إلى خدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين. 

 

وأشارت" الكسان “ فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد إلى أن الدولة المصرية كانت ولا زالت تبذل جهودا مضنية ، بهدف  رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتنفيذ إصلاح إداري ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح الإداري ليست مهمة وزارة معينة أو جهاز بعينه أو الحكومة فقط ، بل هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع على حد السواء .

 

ولفتت عضو خطة النواب ، إلى أهمية توجه الدولة إلى المنظومة الرقمية “ التحول الرقمي ” ، والتى بدورها ستسهم فى حل الكثير من المشكلات ،مشيرة إلى أن هذا التحول تم تطبيقه فى العديد من مؤسسات الدولة، والذي ساهم فى توفير الوقت والجهد والمال بشكل كبير، علاوة على دوره الكبير فى تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمواطنين.

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مستشار رئيس الوزراء: لا نقل لأي موظف يتعامل مع الجمهور إلي العاصمة الإدارية في المرحلة الأولى

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قوى عاملة البرلمان توضح آليات نقل الموظفين لـ العاصمة الإدارية

قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في عملية التحول الرقمي، لافتا إلي إنه تم ميكنة جميع قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات لتحويلها لخدمات رقمية للتسهيل على الموظفين والمواطنين. 

 

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن ربط قواعد بيانات الوزارات ساعد في حل مشكلات منذ عقود منها مكافحة الفساد الإداري، مشيرا إلى أن عملية ميكنة الخدمات الحكومية تقضى على ما يقرب من 80% من الفساد، حيث ستفصل عملية الميكنة بين المستفيد ومقدم الخدمة، كما أن عملية ربط قواعد البيانات أدي إلى ضبط أي شخص صادر بحقه أحكام قضائية والذي لن يستطيع تجديد بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو جواز السفر بسبب الحكم الصادر ضد ولم ينفذ.

 

وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلي أنه تم تحديد ثلاث محاور للإصلاح الإداري، أولها الميكنة وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العنصر البشري، ومكافحة الفساد.

 

وحول تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أكد إنه سيتم نقل من 50 إلى 60 ألف موظف في المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن تم تدريب عدد كبير جدا منهم على بعض مهارات اللغة العربية والإنجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي، مؤكدا إنه بنهاية العام سوف يتم الانتهاء من تدريب جميع المنتقلين للعاصمة الإدارية، كما إنه تم تحديد ملف شخصي لكل موظف مبين فيه نقاط قوته وضعفه.

 

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلي أن المنتقلين للعاصمة الإدارية يمثلون 33 وزارة من داخل الديوان العام للوزارات والهيئات، مؤكدا أن أي موظف له تعامل مع الجمهور لم يتم نقله في المرحلة الأولى، لافتا إلي إنه سيتم نقل الوزارات أولا ثم مجلسي الشيوخ و النواب.

 

وحول عدم السماح للموظفين الجهاز الإداري بالدولة الدخول لمقر العمل بدون تلقيه للقاح كورونا، قال أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بعدم دخول أي موظف حكومي لم يحصل على اللقاح إلا بعد عمل تحليل PCR مرتين أسبوعيًا على حسابه، مشيرا إلى أن الدولة توفر اللقاح بصورة مجانية لجميع المواطنين، وأن القرار يمنح فرصة شهرين وبعد انقضاء تلك المدة؛ لن يدخل الموظف المصلحة الحكومية إلا بعد عمل تحليليْ PCR.

لجنة الخطة مجلس النواب التحول الرقمي هاني محمود رئيس الوزراء الجهاز الإداري للدولة المنظومة الرقمية

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